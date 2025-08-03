Хотя Россия тоже входит в ОПЕК+, вероятно, именно ее нефть вскоре станет никому не нужна.

На фоне ожиданий новых ограничений для российской нефти межгосударственный картель ОПЕК+ договорился об увеличении добычи на 547 000 баррелей ежесуточно, начиная с сентября. Об этом сообщает Reuters.

Восемь членов ОПЕК+ провели короткую виртуальную встречу на фоне требований США к Индии прекратить закупки российской нефти, экспорт которой финансирует российскую агрессию против Украины. Однако причинами своего решения об увеличении добычи картель назвал "здоровую" мировую экономику (то есть большой спрос на нефть) и низкий уровень запасов черного золота.

Вместе с тем цены на нефть остаются несколько повышенными, даже несмотря на увеличение добычи ОПЕК+. Торги нефтью эталонной марки Brent в пятницу закрылась на отметке около 70 долларов за баррель, что значительно выше апрельского минимума в 58 долларов.

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"Учитывая достаточно высокие цены на нефть около 70 долларов, это вселяет определенную уверенность ОПЕК+ относительно фундаментальных показателей рынка", - сказала Амрита Сен, соучредитель Energy Aspects, добавив, что структура рынка также указывает на ограниченный запас.

По словам инсайдеров, 7 сентября может состояться новая встреча ОПЕК+, во время которой текущие квоты на добычу могут пересмотреть. Вероятно, снова в сторону увеличения добычи.

Как отмечает Reuters, картель начал наращивать добычу нефти в апреле, отказавшись от многолетней стратегии на сокращение.

"Пока рынок очень хорошо справлялся с поглощением этих дополнительных баррелей, в частности благодаря активному накоплению запасов в Китае. Теперь все взгляды будут сосредоточены на решении Трампа по России в следующую пятницу", - сказал эксперт рынка Джованни Стауново.

Ситуация на рынке нефти: последние новости

Как писал УНИАН, в последние дни главная интрига идет вокруг планов Индии по закупкам российской нефти. По словам президента США Дональда Трампа, Индия якобы уже прекратила закупку российских углеводородов, чтобы не попасть под вторичные санкции, которыми угрожает американский лидер.

О том же позавчера писал Bloomberg. Вроде бы Индия отказалась принять танкеры, которые уже стоят с российской нефтью у ее берегов.

Однако уже сегодня Bloomberg написал несколько иное. По его данным, на уровне правительства Индии нет решения запретить импорт российской нефти. Вроде бы решение оставили на усмотрение самих нефтеперерабатывающих заводов.

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