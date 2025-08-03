Эксперт также дал рекомендации, что лучше выбрать вместо этих деревьев.

Хоть деревья создают красоту, обогащают воздух кислородом, создают тень, но некоторые из них способны нанести вред, создать беспорядок и даже вытеснить другие растения, поэтому их лучше не сажать на приусадебном участке. Об этом профессиональный садовод Эдвард Боуринг пишет на страницах homes and gardens.

На основе своего профессионального опыта он назвал пять деревьев, которые не советует сажать во дворе. Также садовник дал рекомендации, что лучше выбрать вместо этих деревьев.

1. Сумах уксусный (Rhus typhina)

Это растение известно также как сумах оленерогий. Хотя его красочные листья осенью имеет потрясающий вид, а само растение предотвращает эрозию почвы и служит кормом для птиц и насекомых, сумах быстро образует заросли, и если его не контролировать, бурное разрастание может вытеснить и затенить растения рядом, что приведет к их гибели. В нескольких штатах США его признали инвазивным видом.

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Садовник рассказал, что новые побеги сумаха могут появляться на большом расстоянии от основного ствола, и остановить это очень сложно.

Лучшей альтернативой он считает иргу (Amelanchier), которая цветет весной, красиво выглядит осенью и не создает хаоса.

2. Лавровишня (Prunus laurocerasus)

Вечнозеленая лавровишня быстро растет (до 1 метра в год), хорошо закрывает пространство, но требует постоянной обрезки. Однако в некоторых частях Тихоокеанского Северо-Запада считается инвазивным растением и живой изгородью, которого следует избегать из-за его способности затенять и вытеснять другие растения. Также это растение токсично для домашних животных и людей.

Лучшей альтернативой, по мнению Боуринга, является американский падуб (Ilex opaca) - вечнозеленый, компактный, пирамидальной формы.

3. Черный орех (Juglans nigra)

Это величественное дерево дает ценную древесину и немалый урожай грецких орехов. Но из-за его гигантских размеров (до 30 метров высотой) и токсичного вещества юглон в листьях, плодах и корнях рядом выращивать другие растения невозможно. Также, чтобы поддерживать его урожайность и форму, дерево нужно регулярно обрезать.

Кроме того, осенью орех сбрасывает огромное количество листьев, которые необходимо убирать.

Вместо ореха лучше посадить декоративную вишню (Prunus serrulata), считает садовод, - она меньше и не ядовита.

4. Плакучая ива (Salix babylonica)

Благодаря густой и пышной кроне плакучая ива является отличным выбором для защиты от солнца и неприятного вида. Но ее влаголюбивая корневая система способна повредить водопровод, канализацию и даже фундамент здания. Кроме того, ветки, листья и веточки ивы нуждаются в постоянной уборке. Поэтому ее лучше сажать вдали от дома и коммуникаций - вблизи рек и прудов.

Зато во дворе можно посадить канадский багрянник (Cercis canadensis) - небольшое дерево с розовым цветом и сердцевидными листьями, за которым легко ухаживать.

5. Дуб обыкновенный (Quercus robur)

Это дерево вырастает до 40 метров в высоту и 24 метра в ширину. Оно красивое и величественное, эффективно поглощает углекислый газ, а также создает тень. Но имеет ряд недостатков: требует много места, регулярной обрезки и уборки опавших листьев, желудей и мелких веток. К тому же корни дуба могут повреждать тротуары, подъездные пути и даже фундаменты.

Вместо дуба на приусадебном участке лучше посадить дерен коуса (Cornus kousa), который цветет весной, а осенью имеет красивый декоративный вид, к тому же он значительно меньших размеров.

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