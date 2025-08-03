Учения проходят под носом у Японии, где расположены базы США.

Россия и Китай устроили совместные военно-морские учения в Японском море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота России.

"Учения проходят через два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что приказал разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" в ответ на замечания бывшего президента России Дмитрия Медведева. Однако они были запланированы задолго до действий Трампа", - пишет агентство.

В рамках учений большой российский противолодочный корабль и два китайских эсминца провели совместное прохождение по заданному маршруту. Также в маневрах задействованы дизель-электрические подводные лодки обеих стран и китайское судно, предназначенное для спасения подводных лодок.

Видео дня

Во время учений, которые должны завершиться во вторник, российские и китайские моряки проведут совместные артиллерийские стрельбы, отработают методы борьбы с вражескими подводными лодками и вражеской авиацией. Также будут отработаны совместные поисково-спасательные операции на море.

Как отмечает Reuters, незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину Россия и Китай подписали соглашение о стратегическом партнерстве "без ограничений" и с тех пор проводят регулярные военные учения для отработки координации между своими вооруженными силами. Также эти учения рассматриваются как сигнал сдерживания для их геополитических противников.

Россия и Китай: последние новости

Как писал УНИАН, в последнее время количество китайских компонентов в российских "Шахедах" выросло в два-три раза. В Офисе президента Украины говорят, что Китай берет на себя все большую роль в прямой поддержке российской вооруженной агрессии.

Однако, по словам экспертов, среди политического истеблишмента в Китае существует настоящий раскол относительно войны в Украине. Часть китайских топ-чиновников хочет скорейшего окончания войны в Украине, от которой Китаю одни проблемы. Другие же стремятся использовать ее как инструмент в своем противостоянии Западу.

Вас также могут заинтересовать новости: