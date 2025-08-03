Украина стремится к полному прекращению огня: в Госдепе США сделали заявление

По словам Хьюстон, американская администрация стремится к длительному и прочному миру в Украине и во всем регионе.

США хотят и в дальнейшем стоять плечом к плечу с Украиной, чтобы добиться мира. Об этом заявила заместительница пресс-секретаря Государственного департамента США Миньон Хьюстон в эфире Postimees.

Она заверила, что администрация президента США Дональда Трампа стремится к длительному, прочному и стабильному миру в Украине и во всем регионе.

"Мы хотим и в дальнейшем стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое останавливает любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру", - подчеркнула Хьюстон.

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Напомним, что 2 августа Трамп заявил, что США "полностью готовы" к ядерной войне с Россией. Эти слова стали ответом на вопрос, почему он распорядился вывести ближе к РФ две атомные подводные лодки.

Трамп поручил вывести две атомные подводные лодки ближе к РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился разместить две атомные подводные лодки в "соответствующие районы". По его словам, это сделано на случай, если провокационные заявления экс-президента России Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим".

"Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям", - добавил Трамп.

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