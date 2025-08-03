Юрий Кобзар

По мнению эксперта, Путин осознавал, насколько жалким он выглядел на том видео.

На этой неделе российский диктатор Владимир Путин устроил перформанс на скамейке в саду, где он в компании Александра Лукашенко ответил на последние ультиматумы Дональда Трампа. Тот факт, что все выглядело, как посиделки двух дедов возле сельского магазина, вероятно и было целью спектакля, заявила в комментарии Еспресо психолог Лариса Волошина.

"Это нетипичный для Путина образ, потому что он много лет, вообще вся российская информационная политика в отношении Путина была направлена вокруг того, чтобы создать ему образ такого мачо, такого альфа-лидера. Он постоянно эксплуатировал этот образ. (...) И тут вдруг он, значит, на лавочке с семками. Это выглядело очень показательно", - сказала она.

По мнению психолога, попытка создать "мирный" образ для российского диктатора логична в ситуации, когда Трамп выражает недовольство его военными усилиями в Украине.

Видео дня

"Это имеет смысл, потому что сейчас задача Путина - каким-то образом прекратить эти атаки Дональда Трампа на себя, продемонстрировать, что он не является соперником Трампу, что он признает, что Трамп является здесь единственным папиком на планете, как сказал Марк Рютте в свое время. То есть Путин пытается создать образ для Трампа, где он не будет для него конкурентом, опасным, а будет неким дедушкой, у которого все уже закончено, он такой маленький, он такой неуклюжий, то есть пожалейте меня, сиротку. Я думаю, что это как раз послание Трампу, это попытка быть для него безопасным", - считает Волошина.

Ультиматум Трампа Путину

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе президент США установил новый срок ультиматума России: достичь хотя бы каких-то договоренностей с Украиной по окончанию войны до 8 августа. Если этого не произойдет, США введут против России и ее торговых партнеров новые жесткие санкции.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков на это ответил что Россия уже выработала иммунитет к западным санкциям и их не боится. Неофициальный спикер Кремля Дмитрий Медведев пригрозил США ядерной войной.

Ну а сам Путин появился на публике в компании Лукашенко и, сидя с ним на скамейке где-то в окружении зелени, заявил, что готов мириться с Украиной на условиях, которые он озвучил еще год назад: а это полная передача РФ "аннексированных" территорий, значительное сокращение украинской армии и другие ограничения украинского суверенитета.

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