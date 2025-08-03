В списке есть представители знака Рак.

Август 2025 года обещает стать по-настоящему щедрым временем для четырех зодиакальных представителей. Встреча Юпитера и Венеры в знаке Рака создаст мощное поле притяжения удачи, гармонии и финансовых благ. Венера отвечает за любовь, красоту, деньги и наслаждение, а Юпитер усиливает все, к чему прикасается, принося мудрость, изобилие и расширение горизонтов. Особое внимание стоит уделить 12 августа - дню, когда планеты соединятся, создавая редкое и чрезвычайно благоприятное астрологическое событие. Подобное сочетание уже происходило в августе 2001-го и в июне 2022-го, пишет YourTango.

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Рак

Для Раков август станет настоящим временем расцвета. Венера и Юпитер проходят через ваш первый дом, наделяя вас личной притягательностью, удачей и внутренней силой. Возможности могут прийти как в любви, так и в профессиональной сфере - все зависит от того, куда вы направите свою энергию. Это прекрасный момент для того, чтобы проявить инициативу, решиться на перемены, заявить о себе. Вы - в центре позитивных трансформаций, и этот месяц может стать стартовой площадкой для долгосрочных успехов. Главное - быть открытым к новым возможностям и не упустить шанс изменить свою жизнь.

Близнецы

Близнецы, август сулит стабильность и рост в финансовой сфере. Юпитер и Венера активируют ваш второй дом - дом денег, ресурсов и материального благополучия. Возможно повышение, новая должность, удачные инвестиции или неожиданные источники дохода. Это отличное время для составления финансовых планов, открытия собственного дела или переоценки ценностей. Ваша задача - не упустить выгодные предложения и активно действовать. Финансовый подъем будет зависеть от вашей решимости.

Стрелец

Для Стрельцов этот месяц будет связан с ресурсами других людей - деньгами партнеров, инвестициями, наследством или крупными финансами, которые приходят извне. Юпитер и Венера активируют ваш восьмой дом, и здесь возможны крупные преобразования. Это также время углубления в эмоциональную близость. Отношения с партнером могут выйти на новый уровень, а бизнес-связи принести ощутимую прибыль. Главное - не бояться трансформаций и быть готовым отпустить старое, чтобы принять новое.

Весы

Для Весов август станет пиковым месяцем в профессиональной сфере. Транзит Юпитера и Венеры по вашему 10-му дому поможет вам добиться признания, карьерного роста и укрепления репутации. Удача будет сопровождать все усилия, связанные с работой и целями. Не исключено, что в этом месяце появятся важные фигуры - наставники или влиятельные знакомые, способные повлиять на ваше развитие. Также возможно развитие романтических чувств на работе. Август станет вашим шансом выйти на новый уровень - используйте его по максимуму.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вытянут счастливый билет уже совсем скоро.

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