В частности, исследователи пришли к выводу, что высокий уровень доверия напрямую связан с удовлетворенностью в отношениях.

Новое исследование показало, какие четыре ключевых компонента наиболее тесно связаны с удовлетворением в отношениях.

Как рассказал в своей статье для Forbes американский психолог Марк Треверс, речь идет о результатах исследования, опубликованных в июле 2025 года в журнале Frontiers in Psychology. Ученые опросили более 500 женщин и 300 мужчин, чтобы понять, какие именно факторы способствуют удовлетворённости в отношениях.

И вот какие четыре элемента гармоничных отношений выделили исследователи:

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Развитие безопасной привязанности. Исследователи обнаружили, что чем более неуверенным является стиль привязанности партнёра, тем ниже его удовлетворённость отношениями. Люди с тревожной или избегающей привязанностью склонны бояться отвержения и одиночества, но выражают это по-разному.

Создание фундамента доверия. Доверие в отношениях - это ощущение, что вы можете положиться на партнера, что бы ни происходило. Это уверенность, что он будет рядом, останется верным, а также уважит вашу потребность в личном пространстве. В счастливых отношениях люди верят, что их партнер искренен и честен. Они знают, что партнер старается для отношений каждый день и любит их такими, какие они есть. Учёные пришли к выводу, что высокий уровень доверия прямо связан с удовлетворенностью: в таких отношениях легко расслабиться, чувствовать уверенность и надежность. Это основа долгосрочной гармонии.

Осознание того, что оба партнёра вносят вклад. Вера в отношения начинается с веры в себя. Когда партнеры уверены в своей способности вносить позитивный вклад в отношения, они ощущают так называемую "самоэффективность в отношениях". Это включает уверенность в умении общаться, справляться с трудностями и улучшать качество связи.

Удовлетворительная интимная жизнь. За этим стоит не столько физический, сколько эмоциональный фактор. Формула счастливой интимной жизни у каждой пары своя. Но когда партнеры находят то, что работает именно для них, это может стать ключом к глубокой связи.

"Таким образом, секрет счастливых отношений может быть обманчиво прост в теории, но требует настоящей вовлеченности на практике. Счастливые пары стремятся быть рядом, оставаться командой во всех испытаниях и создавать надежную атмосферу тепла, доверия и стабильности на годы вперед", - подытожил психолог.

Напомним, ранее психолог рассказал, как понять, что вы отдаете слишком много в любви.

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