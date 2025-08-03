Эти беспилотники значительно быстрее, и для мобильных огневых групп есть меньше времени для поражения.

Реактивные беспилотники "Шахед", которые россияне, вероятно, применили для удара по Киеву 31 июля, сбивать значительно труднее, чем обычные аналогичные БпЛА. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 канала.

По его словам, РФ экспериментирует с дронами, которые имеют реактивную тягу, еще с 2023 года, и в начале этого года враг регулярно осуществлял обстрелы украинских портовых городов такими системами.

"Если говорить об ударах по другим регионам, то видим продолжение работы соответствующих российских подразделений с "Шахедом 236", который использует реактивные двигатели. Они значительно дороже, чем обычные беспилотники типа "Шахед". Во-вторых, они имеют определенные сложности по противодействию", - пояснил Долинце.

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Он отметил, что такой беспилотник движется со скоростью 600 километров в час и более, и при таком условии мобильные огневые группы практически неэффективны без использования специальных средств, в частности переносных зенитно-ракетных комплектов (ПЗРК).

"Если говорить об их перехвате, то времени на реакцию и перехват в 3-4 раза меньше, чем на перехват обычного беспилотника, ведь при таких скоростях время полета вражеского дрона не превышает 45 минут или до 1 часа", - подчеркнул эксперт.

Также он перечислил средства, которые являются эффективными для уничтожения реактивных "Шахедов". По его словам, речь идет об автоматизированных системах, таких как Gepard, наземные турели и, конечно, истребительная авиация.

"F-16, МиГ-29 могут быть эффективными против таких решений. Также не стоит забывать о классических системах ПВО - весь арсенал, который на сегодня Украина имеет. Но должны понимать, что стоимость перехвата зенитно-ракетным комплексом может быть не соизмерима по сравнению со стоимостью беспилотника", - отметил Долинце.

Реактивные "Шахеды": мнения экспертов

Как сообщал ранее УНИАН, специалист по системам связи и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что нужно изменить, чтобы сбивать реактивные "Шахеды". По его мнению, Украина сможет этого достичь, но придется разработать специальные системы вроде ПЗРК "Стингер". По его словам, противодействием могут быть "поворотные турели с ИИ", и такие разработки ведутся.

Также авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, можно ли сбивать реактивные "Шахеды" лазерами. Он отметил, что пока в мире нет ни одной лазерной системы с такими возможностями, в том числе это касается и украинской разработки "Тризуб". По его данным, британцы "что-то подобное" предлагали, но есть технические проблемы. Лазерный луч, пояснил эксперт, имеет систему теплового поражения, в частности он должен прожечь оболочку цели, а для этого нужно несколько секунд удерживать "точку" размером в 5-гривневую монету. При этом "монета" движется со скоростью 500 км/ч. По мнению Романенко, сейчас почти нереально построить наземную систему, которая сможет продержать "на прицеле" такой маленький объект и успеть прожечь его оболочку.

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