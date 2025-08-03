Также оккупанты разрушили частные дома.

В воскресенье, 3 августа, захватническая армия Российской Федерации убила в Запорожской области трех человек, а также повредила дома и машину спасателей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Вечером он информировал об атаке FPV-дронов на Гуляйполе. В результате российского обстрела повреждено авто Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, никто не пострадал.

Также в течение дня захватчики атаковали Степногорскую громаду, разрушив частные дома и убив мужчин 50 и 40 лет и женщину 58 лет.

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Обстрелы Украины

Как известно, прошлой ночью россияне запустили по стране 76 дронов различных типов, баллистическую ракету Искандер-М, пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 и крылатую ракету Х-22.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о сбитии и подавлении 61 воздушной цели, в том числе и баллистической ракеты "Искандер-М".

Согласно официальным данным, зафиксировано попадание шести ракет и 16 беспилотных летательных ракет в восьми локациях.

В результате атаки в Николаеве повреждены 23 частных и 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи и магазин стройматериалов. Пострадали семь человек.

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