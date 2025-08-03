Православный праздник сегодня прозвали Авдотья-огуречница.

4 августа по новому стилю украинской церкви вспоминают преподобномученицу Евдокию Римляныну, которая отличилась своей духовной стойкостью и погибла за веру. В этот день в народе обращают внимание на приметы, соблюдают особые традиции и просят святую о заступничестве. Рассказываем, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и об обычаях даты.

Что за праздник сегодня церковный в новом и старом календарях

4 августа (по старому стилю это 17 августа) православные чтят память преподобномученицы Евдокии Римляныни.

Евдокия жила в IV веке, в Риме. Она происходила из знатной семьи, с самого детства ее воспитывали в христианских традициях.

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Когда на христиан начались гонения, то Евдокия вместе с другими верующими оказалась в плену у персидского царя Сапора. Всех бросили в темницу, но Евдокия проявила удивительную стойкость и милосердие - она поддерживала заключенных, подбадривала, а некоторых язычников даже обратила в христианство. Несмотря на все пытки и угрозы, которые применялись к ней, она отказалась отречься от веры - за это и погибла.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают семерых Эффеских отроков;

мученика Елевферия.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому стилю - 4 августа вспоминают святую равноапостольную Марию Магдалину, одну из мироносиц, которая первой увидела воскресение Христово.

О чем просят в молитвах этого дня, что нельзя делать сегодня

В этот день обращаются к святой Евдокии с молитвами укрепить веру и дать сил, чтобы вынести жизненные испытания.

В народе праздник прозвали Авдотья-малиновка или Авдотья-огуречница. Согласно традициям, 4 августа - это время активных заготовок: продолжают собирать малину, копают поздний чеснок и спешат собрать огурцы. Согласно поверью, после этого дня они начинают горчить, утрачивают пользу.

Ранее мы рассказывали, когда и как выкапывать чеснок озимый и яровой, чтобы овощ долго хранился.

Как и в любой другой день, сегодня Церковь призывает избегать всего, что противоречит христианской морали - нельзя ругаться, сквернословить, завидовать, жадничать, мстить. Осуждаются сплетни, не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Успенский пост - постящиеся не едят скоромной еды до праздника Успения Богородицы.

Народные поверья дня не советуют:

брать или давать деньги в долг;

совершать крупные покупки, продавать имущество - велик риск обмана и денежных потерь;

дарить комнатные растения - можно "отдать" свое счастье.

В старину этим простым советам следовали, чтобы уберечь себя и своих близких от неудач.

Приметы на 4 августа

По погоде и явлениям природы на Авдотью-огуречницу можно предсказать, какой будет осень, урожай и ближайшие дни:

стоит ясная погода - ноябрь будет теплым;

много малины в лесу - к урожаю пшеницы;

с утра дождь начался - осень наступит рано;

туман над лесом - можно идти за грибами;

стрекозы летают высоко и медленно - завтра будет теплый день.

Считается, что какая погода стоит 4 августа, такой она будет и в ноябре.

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