4 августа по новому стилю украинской церкви вспоминают преподобномученицу Евдокию Римляныну, которая отличилась своей духовной стойкостью и погибла за веру. В этот день в народе обращают внимание на приметы, соблюдают особые традиции и просят святую о заступничестве. Рассказываем, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и об обычаях даты.
- Что за праздник сегодня церковный в новом и старом календарях
- О чем просят в молитвах этого дня, что нельзя делать сегодня
- Приметы на 4 августа
Что за праздник сегодня церковный в новом и старом календарях
4 августа (по старому стилю это 17 августа) православные чтят память преподобномученицы Евдокии Римляныни.
Евдокия жила в IV веке, в Риме. Она происходила из знатной семьи, с самого детства ее воспитывали в христианских традициях.
Когда на христиан начались гонения, то Евдокия вместе с другими верующими оказалась в плену у персидского царя Сапора. Всех бросили в темницу, но Евдокия проявила удивительную стойкость и милосердие - она поддерживала заключенных, подбадривала, а некоторых язычников даже обратила в христианство. Несмотря на все пытки и угрозы, которые применялись к ней, она отказалась отречься от веры - за это и погибла.
Какой православный праздник сегодня отмечают еще:
- почитают семерых Эффеских отроков;
- мученика Елевферия.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому стилю - 4 августа вспоминают святую равноапостольную Марию Магдалину, одну из мироносиц, которая первой увидела воскресение Христово.
О чем просят в молитвах этого дня, что нельзя делать сегодня
В этот день обращаются к святой Евдокии с молитвами укрепить веру и дать сил, чтобы вынести жизненные испытания.
В народе праздник прозвали Авдотья-малиновка или Авдотья-огуречница. Согласно традициям, 4 августа - это время активных заготовок: продолжают собирать малину, копают поздний чеснок и спешат собрать огурцы. Согласно поверью, после этого дня они начинают горчить, утрачивают пользу.
Ранее мы рассказывали, когда и как выкапывать чеснок озимый и яровой, чтобы овощ долго хранился.
Как и в любой другой день, сегодня Церковь призывает избегать всего, что противоречит христианской морали - нельзя ругаться, сквернословить, завидовать, жадничать, мстить. Осуждаются сплетни, не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Успенский пост - постящиеся не едят скоромной еды до праздника Успения Богородицы.
Народные поверья дня не советуют:
- брать или давать деньги в долг;
- совершать крупные покупки, продавать имущество - велик риск обмана и денежных потерь;
- дарить комнатные растения - можно "отдать" свое счастье.
В старину этим простым советам следовали, чтобы уберечь себя и своих близких от неудач.
Приметы на 4 августа
По погоде и явлениям природы на Авдотью-огуречницу можно предсказать, какой будет осень, урожай и ближайшие дни:
- стоит ясная погода - ноябрь будет теплым;
- много малины в лесу - к урожаю пшеницы;
- с утра дождь начался - осень наступит рано;
- туман над лесом - можно идти за грибами;
- стрекозы летают высоко и медленно - завтра будет теплый день.
Считается, что какая погода стоит 4 августа, такой она будет и в ноябре.