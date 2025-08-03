Военный не верит, что это была реакция именно на пустую болтовню Дмитрия Медведева.

Решение Дональда Трампа отправить подводные ракетоносцы поближе к России не было реакцией на голословные угрозы Дмитрия Медведева, это сигнал Владимиру Путину, который все никак не хочет сворачивать агрессию против Украины. Такое мнение в своем Фейсбук высказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Он отметил, что бывший президент РФ достаточно регулярно озвучивает "какую-то провокационную чушь", поэтому мировое сообщество давно прекратило обращать на него внимание. По мнению Федоренко, за Медведевым закреплена роль "царского шута", поэтому реальных причин реагировать на его заявления у Трампа на самом деле не было.

"Думаю, что ответ Трампа Медведеву был на самом деле ответом Путину. Практически ежедневно, а иногда каждые несколько часов, Трамп тем или иным образом давит на хозяина Кремля: сокращает срок ультиматума, намекает на увеличение военной помощи Украине, вводит пошлины и штрафы за торговлю с РФ", - написал военный.

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По мнению командира "Ахиллеса", американский президент осуществляет "комбинированное воздействие" на Кремль, надеясь получить к 8 августа хоть какой-то результат по приближению мира в Украине - в идеале мирное соглашение.

По мнению Федоренко, Путин проигнорирует давление со стороны Вашингтона, но эффект от комбинированного воздействия на Россию все равно будет.

"Его почувствует Украина, его почувствует фронт. Ждем новых поставок оружия от западных партнеров, работаем дальше", - резюмировал военный.

Трамп и Медведев: что надо знать

Как писал УНИАН, на днях Дональд Трамп сократил срок ультиматума России и потребовал прекращения войны в Украине уже до 8 августа. На это Дмитрий Медведев публично пригрозил США войной.

"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал Медведев в ответ на ультиматум Трампа.

Тогда президент США сообщил, что в ответ на "провокационные заявления Медведева" он отправляет две подводные лодки поближе к России. Он также заверил, что Америка готова к войне с РФ. В том числе к ядерной.

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