Хотя у россиян есть средства, чтобы сбить ракеты, но у них существуют проблемы с обнаружением целей.

Подводные лодки США класса стратегических атомных подводных средств "Огайо", оснащенные ракетами "Трайдент", которые накрывают цель как зонтиком, несут серьезные угрозы для человечества.

Об этом сказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил ВСУ в 2004-2020х годах Андрей Рыженко в эфире Радио NV.

"Когда баллистическая ракета подводной лодки "Огайо" подходит к цели, то за несколько сотен километров происходит разделение боеголовок и у каждой из них есть своя цель для поражения. Происходит такой эффект накрытия как зонтиком. Это очень мощная вещь. Если такое произойдет, то для человечества это будет очень серьезный вызов. Поэтому политики должны очень серьезно относиться к таким заявлениям, как сделал Медведев", - пояснил эксперт.

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По его словам, США в ответ на угрозы Медведева могли подогнать ближе к границам РФ многоцелевые подводные лодки, запускающие ракеты "Томагавк", которые уже доказали свой потенциал, точность ударов.

"Наличие двух дополнительных подводных лодок может очень серьезно осложнить жизнь 2-3 военно-морским базам", - сказал эксперт.

Рыженко отметил, что у россиян есть системы противоракетной обороны, в частности, С-300, С-400, которые могут противодействовать баллистическим ракетам и крылатым ракетам типа "Томагавк".

"Но способности этих систем в плане заблаговременного обнаружения намного хуже, чем у систем "Пэтриот"", - отметил он.

Перепалка Медведева и Трампа

Вчера экс-президент России Дмитрий Медведев угрожал США "Мертвой рукой" - системой автоматического запуска ядерных ракет по целям в США, созданной в СССР.

В ответ президент США Дональд Трамп распорядился разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" заявления Медведева "окажутся чем-то большим".

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