Плетенчук раскрыл, что происходит в оккупированном Крыму

Оккупанты пытаются сохранить Крымский мост по тактически-пропагандистским и тактически-стратегическим причинам.

Силы обороны Украины поражают системы противовоздушной России, которые расположены в оккупированном Крыму, но оккупанты достаточно быстро восстанавливают недостаток.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в воздушном пространстве ситуация непростая. Это касается, в том числе военных аэродромов, которые россияне используют на территории временно оккупированного Крыма.

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"И наличие самой авиации. Есть над чем работать...", - сказал Плетенчук. Он добавил, что Силы обороны часто разносят ПВО врага в Крыму, но противник постоянно восстанавливает недостаток соответствующих установок.

"Довольно плотно наполнен (ПВО - УНИАН) временно оккупированный Крым. Плотность гораздо выше, чем на территории самой Московии. Мы это видим по результатам объективного контроля на основе того, что происходит на территории РФ. Но тем не менее они продолжают поддерживать такую плотность потому, что для них очень важно сохранить так называемый Крымский мост по многим причинам - как по тактически-пропагандистским, так и тактически-стратегическим", - заявил Плетенчук.

По его словам, такая же ситуация сложилась с Новороссийском (РФ), где врагу удается держать часть своего Черноморского флота в относительной безопасности. Это удается оккупантам, в частности благодаря большому количеству средств противовоздушной обороны и тому подобное.

"То есть, это единственная локация, где они могут до сих пор находиться в относительной безопасности. И соответственно россияне вынуждены держать достаточно высокое количество подобных средств. Поэтому уничтожение там нескольких соответствующих единиц они пытаются максимально быстро компенсировать", - пояснил представитель ВМС.

Он также добавил: "Для того, чтобы поразить объекты, которые прикрывает ПВО, сначала надо поразить это ПВО".

Ситуация в Черном море

Как писал УНИАН, 4 августа над акваторией Черного моря впервые за долгое время появился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 России. В ВМС ВСУ констатируют, что это нестандартная ситуация. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что не может сразу вспомнить, когда в последний раз самолеты стратегической авиации "здесь видели". Ранее это были носители "Кинжалов", и в основном это были сигналы россиян в контексте с событиями, которые происходили в Средиземноморье.

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