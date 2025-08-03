Стрелка уже задержали.

В воскресенье, 3 августа, в Харькове мужчина избил и подстрелил 22-летнего ветерана Вооруженных сил Украины.

Как сообщают в полиции Харьковской области, вечером очевидцы сообщили им о стрельбе в Индустриальном районе. Прибывшие следователи установили, что между мужчинами возник "внезапный конфликт", во время которого один из них достал травматический пистолет и выстрелил в ветерана в упор. После выстрела он начал его бить.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, о его состоянии ничего не сообщается. Тем временем стрелка быстро разыскали и задержали. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Следователи начали досудебное расследование по факту хулиганства. Согласно этой статье, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Видео дня

Фрагмент конфликта появился в социальных сетях. На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина стреляет в парня с протезом ноги, а затем подходит и начинает бить лежачего ногами. Еще несколько мужчин пытаются его оттащить. На этом ролик обрывается.

Другие криминальные события

Напомним, недавно Служба безопасности Украины объявила о срыве российского теракта, который планировали совершить в киевском кафе в час пик.

Согласно сообщению, правоохранители задержали женщину, которая должна была оставить в заведении два самодельных взрывных устройства общей мощностью почти 1,5 килограмма.

А в Василькове Киевской области неизвестный несколько раз выстрелил в сторону водителя Range Rover, который сидел в своем автомобиле. Он получил огнестрельные ранения и попал в больницу.

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