Это единственная возможность для них выжить и вернуться домой.

В 24-й ОМБр имени короля Даниила показали часть российских десантников, которые сдались в плен под Часовым Яром. В бригаде подчеркнули, что пленным ничего не угрожает.

"Одна из партий бойцов 98 дивизии ВДВ РФ, которые шли штурмовать Часов Яр, поняли, что командиры отправили их на убой и сдались в украинский плен", - отметили в бригаде.

В бригаде подчеркнули, что с пленными обращаются согласно нормам международного права - их кормят, поят, дают покурить и отдохнуть. "Без избиений, пыток и унижений", - подчеркнули в бригаде.

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Там также отмечают, что плен - это единственный шанс выжить и вернуться домой для российского штурмовика. В бригаде показали фото пленных. Многие из пленных имеют многочисленные татуировки, которые обычно делают люди в российских тюрьмах.

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Напомним, что летом в 20 отдельном полку беспилотных систем К-2 сообщили, что взяли в плен двух граждан Камеруна, которые присоединились к оккупационной российской армии. Они рассказали, что ехали в РФ на гражданскую работу, но в аэропорту их встретили рекрутеры и они согласились подписать контракт с вражеским Минобороны.

В мае в плен к штурмовому батальону "Карпатская Сечь" попал гражданин Сенегала. По его словам, на войне он пытался заработать денег, чтобы переехать из России в Европу.

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