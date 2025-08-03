Во время штурмов Часового Яра украинские защитники уничтожают десант врага / коллаж УНИАН, фото скриншот

В 24-й ОМБр имени короля Даниила показали часть российских десантников, которые сдались в плен под Часовым Яром. В бригаде подчеркнули, что пленным ничего не угрожает.

"Одна из партий бойцов 98 дивизии ВДВ РФ, которые шли штурмовать Часов Яр, поняли, что командиры отправили их на убой и сдались в украинский плен", - отметили в бригаде.

В бригаде подчеркнули, что с пленными обращаются согласно нормам международного права - их кормят, поят, дают покурить и отдохнуть. "Без избиений, пыток и унижений", - подчеркнули в бригаде.

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Там также отмечают, что плен - это единственный шанс выжить и вернуться домой для российского штурмовика. В бригаде показали фото пленных. Многие из пленных имеют многочисленные татуировки, которые обычно делают люди в российских тюрьмах.

Фото Плен ВСУ 03 августа 2025
Фото Плен ВСУ 03 августа 2025
Фото Плен ВСУ 03 августа 2025
Фото Плен ВСУ 03 августа 2025
Фото Плен ВСУ 03 августа 2025
Фото Плен ВСУ 03 августа 2025
Фото Плен ВСУ 03 августа 2025
Фото Плен ВСУ 03 августа 2025

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Напомним, что летом в 20 отдельном полку беспилотных систем К-2 сообщили, что взяли в плен двух граждан Камеруна, которые присоединились к оккупационной российской армии. Они рассказали, что ехали в РФ на гражданскую работу, но в аэропорту их встретили рекрутеры и они согласились подписать контракт с вражеским Минобороны.

В мае в плен к штурмовому батальону "Карпатская Сечь" попал гражданин Сенегала. По его словам, на войне он пытался заработать денег, чтобы переехать из России в Европу.

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