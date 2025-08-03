Дальнобойные дроны и не только: в DW рассказали, как Германия инвестирует в оборону Украины

В Украине отметили огромные изменения в подходе Германии.

Россия почти каждый день наносит удары по украинским городам с помощью дронов и ракет. В ответ на это Украина запускает беспилотники, которые атакуют цели вглубь территории РФ. Часть этих БПЛА произведена благодаря средствам, которые выделяет Германия, пишет Deutsche Welle.

Как Германия инвестирует в оборону Украины

В издании напомнили, что в конце мая Украина и Германия подписали соглашение, в рамках которого Берлин будет финансировать производство оружия дальнего радиуса действия в Украине. В конце июля старший представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер подтвердил, что сотрудничество продолжается.

"Мы наблюдаем огромные изменения в подходе Германии к Украине, полное открытие", - рассказал журналистам исполнительный директор Украинского Совета оружейников (UCDI) Игорь Федирко.

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В издании добавили, что прямые инвестиции Германии в производство украинских дронов и ракет по-прежнему являются относительной новинкой. Отмечается, что Берлин собирается профинансировать производство около 500 дронов Ан-196 "Лютий".

Федирко поделился с журналистами, что Украина также надеется на немецкие технологии. По его словам, это позволило бы украинским предприятиям провести основательную модернизацию своего оружия. Он напомнил, что Украина просила союзников предоставить технологии, которые позволят создать оружие дальнего действия.

"Речь идет о дальности от 500 до 1000 километров. Некоторое оружие, включая дрон "Лютий", уже может поражать цели на расстоянии более 2000 километров", - рассказал Федирко.

В издании отметили, что многие немецкие оборонные компании, которые активизируют свою деятельность в Украине, являются стартапами. Одним из них является Quantum Systems, которая специализируется на аэрофотосъемке и производстве беспилотных авиационных систем для сбора данных.

Со-исполнительный директор компании Свен Крук рассказал журналистам, что в Украине работает около 200 сотрудников. Он поделился, что в сентябре планируется открытие второго завода.

Кроме того, немецкая компания Helsing занимается производством ударных дронов. Она поставила в Украину тысячи беспилотников, а в феврале 2025 года объявила о новом контракте на поставку более 6000 ударных дронов HX-2.

Тем не менее Украине требуется значительно больше дронов и ракет, добавили в издании. Например, Украина давно запрашивала крылатые ракеты Taurus, которые Германия не хочет поставлять.

В издании подчеркнули, что вместо Taurus Германия может передавать Украине некоторые детали, которые позволят увеличить дальность действия уже доступного оружия.

Германия может передать Украине дополнительные ЗРК Patriot

Ранее в Financial Times писали, что Германия поможет передать Украине дополнительные батареи ЗРК Patriot в течение двух-трех месяцев. Сейчас Украина имеет шесть систем Patriot, три из которых были переданы Германией.

Отмечается, что эти поставки придадут необходимый импульс усилиям Украины в отражении российских воздушных атак на украинские города.

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