Экс-министр иностранных дел сомневается, что субмарины США действительно были отправлены ближе к границам РФ.

Заявление президента США Дональда Трампа по поводу отправки двух подводных атомных лодок ближе к границам РФ адресовано именно российскому диктатору Владимиру Путину. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Радио NV.

По его словам, в американской администрации решили использовать этот момент, ведь они и раньше читали все эти "полубезумные угрозы Медведева", который не впервые заявил о том, что Россия будет бомбить Европу и США.

"Думаю, что это был удобный повод сказать Путину: "Дорогой друг, ты переходишь через все возможные и не возможные границы", - отметил Огрызко.

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По его словам, в данной ситуации речь идет не о "сумасшедшем Соловьеве или не менее сумасшедших его коллегах по пропагандистскому цеху", а о Медведеве, который, вероятно, ничего не решает, но формально занимает высокую должность - заместителя председателя Совбеза РФ.

"Возможно, с точки зрения Трампа сейчас лучший способ вцепиться в это формальное заявление и сказать России, что будет не так, как вам хочется, потому что у нас также есть свои ядерные зубы", - отметил Огрызко.

Вместе с тем дипломат не готов ответить, насколько соответствуют действительности слова о направлении ближе к границам РФ двух подводных лодок.

"Я не являюсь подводником или стратегом подводного ядерного флота, но то, что я слышу от своих источников, то они говорят, что на самом деле все эти подводные лодки имеют свой ареал существования и он движется в этом квадрате, колеи постоянные, и особых маневров не делает. Возможно, это дополнительный сигнал Путину, что если что, то он может дать по зубам, при том открыто и сразу. Думаю, что это такой правильно выбранный политический сигнал, потому что специалисты в этой сфере говорят, что дежурство подводных ядерных лодок происходит постоянно, они могут менять точку своего пребывания, но слишком далеко заходить не могут, потому что это сразу будет иметь ответ с другой стороны. Одним словом, это некий хороший сигнал Путину, что у тебя остается совсем немного времени", - отметил Огрызко.

Ссора Медведева с Трампом

Как сообщал УНИАН, экс-президент РФ Дмитрий Медведев недавно угрожал США "Мертвой рукой" (системой "Периметр") - системой автоматического запуска ядерных ракет по целям в США и странах НАТО, якобы созданной в СССР.

Президент США Дональд Трамп заявил в ответ о собственном распоряжении о размещении двух атомных подводных лодок в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" и провокационные заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим".

Трамп отметил, что Медведев является заместителем председателя Совета безопасности РФ, поэтому его слова очень важны и могут привести к непредсказуемым последствиям.

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