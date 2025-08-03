Оказывается, самая веселая нация живет в Европе / фото ua.depositphotos.com

Чувство юмора является одной из важных частей человеческой психики и в общем-то универсально для всех людей. Но хорошо известно, что юмор также тесно связан с культурной средой: определенный стиль юмора, присущий представителям одной нации, может очень отличаться от юмора с другого конца света.

Но какая нация все же является самой веселой? Как пишет Timeout, недавно было проведено исследование, в рамках которого социологи опросили более 6000 человек из 30 разных стран, пытаясь оценить их чувство юмора.

Результаты исследования оказались несколько неожиданными: титул самой веселой нации в мире получили чехи. Имея 72,33 балла из 100 возможных, чехи показали себя мастерами прежде всего в самоиронии и в том, что авторы исследования назвали "агрессивным юмором" - это "мощное сочетание самоуничижения, острой иронии и искусно использованного сарказма".

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На втором месте в этом рейтинге оказались португальцы с их 71,42 баллами. Этим людям свойственен "аффилиативный" юмор, который сочетает "теплоту и остроумие".

На третьем месте были ирландцы, которые набрали 71,18 балла.

В целом же 20-ка самых веселых наций мира выглядит следующим образом:

  1. Чехия
  2. Португалия
  3. Ирландия
  4. Бельгия
  5. Чили
  6. Греция
  7. Австралия
  8. Польша
  9. Дания
  10. Венгрия
  11. Швейцария
  12. Нидерланды
  13. Франция
  14. Мексика
  15. Австрия
  16. Эстония
  17. Канада
  18. Великобритания
  19. Южная Африка
  20. Норвегия

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