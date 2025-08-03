Несмотря на универсальность юмора, он всегда имеет определенный национальный колорит.

Чувство юмора является одной из важных частей человеческой психики и в общем-то универсально для всех людей. Но хорошо известно, что юмор также тесно связан с культурной средой: определенный стиль юмора, присущий представителям одной нации, может очень отличаться от юмора с другого конца света.

Но какая нация все же является самой веселой? Как пишет Timeout, недавно было проведено исследование, в рамках которого социологи опросили более 6000 человек из 30 разных стран, пытаясь оценить их чувство юмора.

Результаты исследования оказались несколько неожиданными: титул самой веселой нации в мире получили чехи. Имея 72,33 балла из 100 возможных, чехи показали себя мастерами прежде всего в самоиронии и в том, что авторы исследования назвали "агрессивным юмором" - это "мощное сочетание самоуничижения, острой иронии и искусно использованного сарказма".

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На втором месте в этом рейтинге оказались португальцы с их 71,42 баллами. Этим людям свойственен "аффилиативный" юмор, который сочетает "теплоту и остроумие".

На третьем месте были ирландцы, которые набрали 71,18 балла.

В целом же 20-ка самых веселых наций мира выглядит следующим образом:

Чехия Португалия Ирландия Бельгия Чили Греция Австралия Польша Дания Венгрия Швейцария Нидерланды Франция Мексика Австрия Эстония Канада Великобритания Южная Африка Норвегия

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