Россияне сами сделали все необходимое, чтобы украинцы могли легко уничтожить мост.

Украинские дронщики взорвали мост в Брянской области России, который на всякий случай заминировали сами же россияне. Об этом сообщает телеграм-канал DroneBomber.

Сообщается, что взорван мост через реку Цата. Поработали специалисты 1-й отдельной бригады теробороны.

Как видно на опубликованных кадрах, россияне сами заминировали мост на случай украинского наступления, прикрепив к центральной опоре несколько противотанковых мин. Украинские дронщики воспользовались этим и инициировали их подрыв с помощью обычного FPV-дрона, несущего относительно небольшой заряд взрывчатки.

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Мощности совокупного заряда нескольких российских же мин оказалось достаточно, чтобы опора развалилась и смежные пролеты моста упали вниз.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты пытаются уничтожить единственный автомобильный мост, ведущий на Карантинный остров в Херсоне, где расположен крупный жилмассив Корабел. Мост пытаются забросать авиабомбами.

Также мы рассказывали о российском ударе по Николаеву, в результате которого пострадали 7 человек. Оккупанты попали ракетой по частной жилой застройке.

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