По словам Зёдера, выплаты государственного пособия мешают интеграции на рынке труда.

Премьер-министр Баварии и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал прекратить выплаты государственного пособия по программе Bürgergeld всем украинским беженцам в Германии. Такое заявление он сделал в эфире ZDF.

"Необходимо гарантировать, что для всех, кто прибыл из Украины, в Германии больше не будет социальных выплат. Нет ни одной страны в мире, которая действовала бы так же в отношении украинских беженцев", - сказал Зёдер.

Премьер-министр Баварии заявил, что выплаты государственного пособия "мешают интеграции на рынке труда". По его словам, многие украинцы в Германии не устраиваются на работу, даже те, у кого есть хорошее образование и наличие навыков.

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В разговоре с журналистами Зёдер подчеркнул, что хочет добиться соответствующих изменений в рамках правительственной коалиции. Тем не менее его предложение выходит за рамки ранее согласованного решения по выплатам украинцам.

В Германии недовольны тем, что военнообязанные украинцы получают пособия

Ранее эксперт Христианско-социального союза по внешней политике Штефан Майер призвал правительство Германии отменить пособия для военнообязанных украинских мужчин, которые проживают в стране. Он подчеркнул, что более 150 тысяч военнообязанных украинцев получают такие выплаты.

"Нужно положить конец получению государственного пособия мужчинами-украинцами призывного возраста. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет у нас получают поддержку, то что-то тут не так", - сказал Майер.

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