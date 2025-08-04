Также оккупанты сбросили на Сумщину и Донетчину управляемые авиабомбы.

В ночь на 4 августа часть областей Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы со стороны Российской Федерации.

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Обновлено в 01:08: Новые группы дронов-камикадзе заходят на Харьковщину с временно оккупированных территорий и на Сумщину с Белгородщины.

Видео дня

Обновлено в 00:50: БПЛА видят на востоке Харьковщины, курс - западный (вектор - Чугуев).

Обновлено в 00:45: Несколько групп российских ударных дронов движутся с Черниговщины курсом на север Киевщины. Тем временем БПЛА на севере Днепропетровщины летят в направлении Каменского водохранилища.

Обновлено в 00:25: Дроны фиксируют в центральной части Сумщины, на востоке и в центральной части Черниговщины, юго-западе Харьковщины, северо-западе Полтавщины, востоке Черкасской области и юго-востоке Кировоградщины.

В 00:20 воздушная тревога раздается в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью российские войска совершили очередную комбинированную атаку, выпустив по территории Украины 76 дронов различных типов, баллистическую ракету "Искандер-М", пять зенитных управляемых С-300/С-400 и крылатую Х-22.

По информации Командования Воздушных сил ВСУ, украинская оборона смогла сбить и подавить 61 воздушную цель, среди которых и баллистическая ракета "Искандер-М". Официальные данные свидетельствуют о попадании шести ракет и 16 беспилотников в восьми локациях.

А днем российские войска нанесли очередные авиационные удары управляемыми авиабомбами по Херсону. В результате обстрела на автомобильном мосту погиб мужчина, который находился на проезжей части в момент удара.

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