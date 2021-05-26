Такое решение принято из-за инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича.

С полуночи сегодня, 26 мая, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Читайте такжеВ аэропорту "Киев" озвучили последствия прекращения авиасообщения с Беларусью24 мая соответствующее решение поручил подготовить президент Украины Владимир Зеленский. А уже на следующий день, 25 мая, правительство велело Министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.

В связи с принятым решением украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Государственная пограничная служба также должна прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Прекращение авиасообщения с Беларусью: что предшествовало

Ранее, 23 мая, в белорусском аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, находившихся на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Александр Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы посадить этот лайнер в Минске. Минобороны Беларуси, в свою очередь, подтвердило перехват самолета Ryanair с помощью истребителя.

В авиакомпании Ryanair, комментируя инцидент, отметили от белорусской стороны поступило сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не упомянул, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли Протасевича и его девушку.

Инцидент вызвал резкую реакцию мира и призывы к тщательному расследованию. Так, обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ІСАО).

Ряд европейских стран, в частности, заявил о возможном введении санкций против Беларуси из-за данного инцидента. Кроме того, некоторые авиакомпании немедленно прекратили использование воздушного пространства этой страны.

Что делать украинцам, застрявшим в Беларуси

Читайте такжеNYT: Изоляция Беларусы может дорого стоить авиакомпаниямДля возвращения в свою страну граждане Украины прежде всего должны обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь.

В случае возникновения сложностей им рекомендуется оставить заявление в контакт-центре Министерства иностранных дел.

Авиаперевозчик, в свою очередь, обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за 3 часа до начала регистрации. Согласно данным "Украэроруха", между Украиной и Беларусью прямые рейсы выполняли лишь две авиакомпании – белорусская "Белавиа" и украинская "Мотор Сич".

Реакция Беларуси на авиаблокаду Украины

В ответ на решение Украины о прекращении авиасообщения посольство Республики Беларусь направило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста.

В ней, в частности, указано, что "белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным событием, которое не имеет отношения к Украине".

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Автор: Алина Вишневская