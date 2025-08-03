В Украине заметили цветочных пауков-хамелеонов: как они выглядят

В Украине впервые заметили интересных пауков, способных менять свой цвет, будто настоящих хамелеонов. В частности, в Кировоградской области зафиксировали паука-краба, известного как Thomisus onustus.
Как рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в комментарии "Телеграфу", эти пауки обладают уникальной способностью подстраивать свою окраску под цвет растений, на которых они живут.
Этот паук может становиться белым, если сидит на светлой поверхности, желтым - на желтой малине или зеленым - на зеленой.
Thomisus onustus могут менять окраску со временем, подстраиваясь под растительность, которая их окружает. Это - своеобразные хамелеоны мира пауков.
Этот паук имеет характерное треугольное брюшко с выразительными углами, а размер самки достигает примерно 1 сантиметра. Самцы - заметно меньше. Цветочные пауки обычно живут среди растений и активно используют маскировку, чтобы оставаться незамеченными для хищников и добычи.
Thomisus onustus - чем известен этот вид
Thomisus onustus - вид пауков из семейства крабовых пауков (Thomisidae), известный своей способностью к мимикрии и засадной охоте.
- Украинское название: Томатный крабовый паук (или просто крабовый паук)
- Размер: до 10 мм (самки больше самцов)
- Ареал: Распространен в Европе, Северной Африке и Западной Азии
- Среда обитания: Часто обитает на цветах (например, ромашках или чертополохах), где подстерегает добычу
- Охота: Не плетет паутину - зато охотится из засады, хватая насекомых, которые садятся на цветы (пчел, мух, бабочек)
- Мимикрия: Самки могут менять цвет тела (от белого до желтого или розового), чтобы слиться с цветом цветка
- Интересно: Способность менять цвет занимает несколько дней и контролируется гормонально
Этот вид часто используется как пример эволюционной адаптации к среде и эффективного хищничества без паутины.