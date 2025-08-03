Также противник пытается захватить плацдармы в островной части Днепра.

Накануне российские оккупанты нанесли бомбовый удар по мосту в городе Херсон. Этот путепровод имеет логистическое значение для гражданского населения, военных объектов там нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Вчера враг применил управляемые авиационные бомбы непосредственно по Херсону. Есть разрушение моста, который ведет в один из микрорайонов города - Корабел. Это говорит о том, что враг активно применяет и авиацию, и дроны-камикадзе, дроны на сброс против населения...", - заявил Волошин.

По его данным, сейчас мост обследуют специалисты, и подробная информация о том, насколько этот путепровод пригоден к применению, будет позже.

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"Вы же понимаете, что такое разрушать мосты, разрушать объекты коммуникаций. Такие объекты всегда нужны. Ударом по мосту враг показал, что наносит удары по мирному населению, в этом районе не было военных объектов. Мост - не военный объект", - подчеркнул Волошин.

По его словам, в целом Приднепровское направление (Херсонщина) очень непростое. В последнее время на островах враг значительно увеличил количество штурмовых действий и проводит их по всей островной зоне Днепра, начиная с островов Козулиский и Забич, и заканчивая Антоновским железнодорожным мостом. Как отметил спикер, ежедневно мы фиксируем там 7-8 боевых столкновений. За прошедшие сутки было немного меньше, но это свидетельствует о том, что противник перегруппировывается.

"Он пытается занять определенные плацдармы на этих островах. Это ему не удается", - утверждает военный.

Российский удар по мосту в Херсоне

Как писал УНИАН, 2 августа армия РФ нанесла бомбовый удар по мосту в Херсоне, пытаясь отрезать от города микрорайон Корабел. Кроме самого моста в результате удара пострадали частные дома и многоэтажка.

Впоследствии глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, местным жителям надо оттуда эвакуироваться. Чиновник пояснил, что в результате авиаудара затруднена логистика - сложно завезти продовольствие и тому подобное.

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