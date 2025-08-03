Завтра большая часть на страны будет греться на солнышке, но кое-где пройдут дожди.

В понедельник украинцев ждет классическая августовская погода - теплая, но без чрезмерной жары. Об этом сообщила в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Так, температура воздуха в большинстве регионов составит +25+29 градусов. При этом на юге столбики термометров будут подниматься до +30+34 градусов, а на крайнем западе будут опускаться до +20+25 градусов.

Большая часть украинской территории завтра будет находиться под влиянием сухой воздушной массы, однако дожди с грозами, вероятно, пройдут в западных областях, на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.

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В Киеве понедельник, 4 августа, будет малооблачным и теплым с пиковой температурой воздуха на уровне +28 градусов. Осадков в столице не ждут по крайней мере до среды, 6-го августа.

"Напоминаю, что осталось летних уик-эндов всего четыре, поэтому стоит отправиться на выходных поближе к природе, водичке и солнышку. Потому что потом - новый осенний синоптический и театральный сезоны, школы, вузы, училища и мастер-классы, обучение гражданские и военные, реки будут цвести и холодать, хронические болезни начнут просыпаться", - отметила Диденко в завершение.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, субтропический климат, который еще недавно в Украине распространялся только на часть Крыма, в последние 5-10 лет распространился в северном направлении. А после уничтожения Каховского водохранилища украинскому югу начало угрожать опустынивание.

Также мы рассказывали, что в этом году в Украине могут состояться сразу три "бабьих лета". В частности дни со средними температурами на уровне +10°, вероятно, будут фиксировать не только в октябре, но также в ноябре и даже в декабре.

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