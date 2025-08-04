Чрезвычайники рассказали, что убирать "скользкие" хот-доги оказалось непросто.

Необычная авария случилась в американском штате Пенсильвания. Там попал в аварию грузовик, который перевозил хот-доги. Коробки с хот-догами разлетелись и стали причиной большой пробки, сообщило Fox news.

На межштатной автомагистрали 83 вблизи границы со штатом Мэриленд произошла эта авария. Причиной стали механические проблемы в грузовике, перевозившем хот-доги. Фура зацепилась за бетонные перегородки, в результате чего открылся прицеп. Когда это произошло, из грузовика высыпалось множество хот-догов.

Вмиг они превратились из еды в мусор, который надо было быстро убрать. Ведь из-за коробок с булочками и сосисками стали все полосы автомагистрали. Несколько часов шоссе было полностью закрыто, что стало причиной долгого затора.

Видео дня

За медицинской помощью обратились четыре человека. К счастью, их травмы не будут угрожать жизни.

Один из спасателей рассказал журналистам, что во время ликвидации последствий удивился, насколько скользкими могут быть хот-доги. Судя по видео, он имел в виду сами сосиски, которые никак не хотели попадать в лопаты для уборки снега, которые раздали спасателям, а также выпадали из ковша небольшого трактора, которым их также вооружили.

Удивительный результат в Хельсинки

Напомним, что благодаря проведенным мероприятиям для повышения безопасности движения в столице Финляндии за год не было ни одного смертельного ДТП. Правда, местные власти ввели значительные ограничения. В частности, сузили и ограничили деревьями проезжую часть. Но главный результат принесло ограничение максимальной скорости до 30 км в большинстве жилых районов. Для контроля скорости в городе установили 70 дополнительных камер.

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