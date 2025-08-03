Воро будет атаковать, скорее всего, Харьковщину, Сумщину и район Покровска, считает военный.

Россияне готовятся к новому этапу наступления, который, скорее всего, начнется в конце лета или в сентябре. Атаковать будут, скорее всего, Харьковскую, Сумскую области и район Покровска. Об этом рассказал заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин в интервью Фокусу.

Анализируя ситуацию под Покровском, военный подтвердил, что угроза окружения города сейчас есть, но, по его словам, это уже тянется минимум полгода.

"Разница лишь в том, что украинские силы время от времени истощают врага, и тогда снижается или темп продвижения, или интенсивность применения средств. То есть это не что-то новое - такая угроза продолжается не первый день", - подчеркнул он.

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Отдельную опасность, по его словам, представляют вражеские ДРГ, которые находят слабые места в украинской обороне, проходят через нее и наносят существенные удары в тылу - "по FPV-позициям, минометным расчетам и т.д.".

"А эти позиции часто или слабо укреплены, или вообще не защищены, потому что там просто работают люди без активной обороны. Когда враг прорывается туда, его очень трудно оттуда выбить", - пояснил Жорин.

Он отметил, направление Покровска одно из ключевых для врага, поэтому, "даже если сейчас его ресурсы несколько истощены, с большой вероятностью в ближайшее время следует ожидать подкрепления и новых попыток наступления".

Что касается Сумщины, то хоть там ситуация более-менее стабилизирована, все же угроза со стороны границы не исчезла, и она будет оставаться актуальной также и для Харьковской областей, сообщил он, "ведь для врага принципиально важно продвинуться как можно глубже на нашу территорию".

Также Жорин прокомментировал слухи о вероятности нового наступления на Киев из Беларуси, отметив, что это прежде всего "элемент информационно-психологической войны".

"Во-первых, речь идет об отвлечении внимания, в том числе и военного, на северное направление. Даже понимая, что реальной угрозы нет, украинские силы вынуждены реагировать: тратятся ресурсы, перебрасываются подразделения, планируются мероприятия. И это - часть плана врага", - пояснил военный.

Во-вторых, говорит он, "это попытка дестабилизировать информационное поле внутри Украины - создать атмосферу постоянного напряжения, хаоса и неопределенности". По словам Жорина, пока прямой угрозы наступления с территории Беларуси нет, однако россияне могут пытаться "расшатать" ситуацию, провоцировать или даже осуществить определенные локальные действия, но о масштабной операции речь пока не идет.

Однако, предупреждает Жорин, враг готовит новый этап наступления, который, вероятно, начнется в конце лета или в сентябре и будет происходить на Харьковщине, Сумщине и в районе Покровска. Что касается привлечения северокорейцев, то, по мнению заместителя командира корпуса, вряд ли их могут использовать для наступления.

"Корейские подразделения себя уже показали как крайне неэффективные в наступлении, поэтому им, вероятно, доверят относительно "тихие" участки фронта. Это позволит россиянам вывести с них свои более боеспособные части и перебросить их на ключевые направления", - предположил военный.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, в районе Покровска армия РФ прибегает к тактике "тотальной просачивания" с наращиванием диверсий. Впрочем, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются. Он добавил, что наиболее сложная ситуация на фронте сейчас наблюдается на Покровском, Добропольском, а также на Новопавловском направлениях.

Темпы продвижения россиян в Украине не падают. По данным украинского мониторингового проекта DeepState, в июле они были примерно на том же уровне, что и в июне - за месяц захвачено 564 кв. км украинской территории.

По информации The Telegraph, РФ ускоряет продвижение в Украине четвертый месяц подряд. В подтверждение издание привело данные американского Института изучения войны, согласно которым за один месяц российские войска захватили около 712 кв. ки украинской территории, тогда как за это же время ВСУ вернули всего 378 кв. км. В предыдущем же месяце Россия продвинулась на 515 квадратных километров, в апреле - на 378 кв. км, а в марте - на 238 кв. км.

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