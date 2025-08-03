Однако более вероятной по состоянию на сейчас является пауза в конфликте, считает военный.

Победа Украины в войне может произойти только в случае полного исчезновения Российской Федерации как политического режима, считает заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин. Об этом он сказал в интервью Фокусу.

По его мнению, говорить сейчас о таком понятии, как победа, рано, ведь нет для этого оснований. Более вероятной является остановка или пауза в конфликте.

"Если эта пауза наступит, то, безусловно, нам нужно будет использовать время на модернизацию армии, переход на новые технологии, развитие военно-промышленного комплекса и так далее. Параллельно с этим необходимо будет менять подход к политическим решениям и кадровой политике. В частности, Верховной Раде следует обновиться, потому что то, что сейчас там происходит, - это фактически цирк", - сказал военный.

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Он подчеркнул, что о настоящей победе можно будет говорить "только в случае полного исчезновения Российской Федерации как политического режима".

"Только в таком случае можно будет надеяться на долгосрочный мир, спокойствие и построение нормальной жизни. Во всех остальных вариантах будет лишь пауза - и эта пауза будет не только для Украины, но и для других стран, таких как Прибалтика", - отметил Жорин.

На вопрос, сколько может длиться эта пауза, он ответил, что "все зависит от мировой ситуации".

"Ведь, хоть нам это и не нравится, в этом вопросе многое зависит от позиции России, США, ЕС, Китая. Продолжительность этой паузы во многом будет зависеть от того, кто и с какой скоростью будет восстанавливаться или же, наоборот, будет пытаться разрушить эти намерения", - пояснил подполковник.

Он добавил, что украинские бойцы, которые сейчас воюют на фронте, хотят домой, "однако пока это невозможно".

Возможное прекращение войны в Украине: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что война в Украине может быть "приостановлена" в ближайшее время. По его словам, "есть много признаков", которые указывают на это. Он добавил, что это не означает исчезновение российской угрозы, в частности, для Запада.

Также военнослужащий ВСУ Мирослав Гай высказывал мнение, что к приостановлению боевых действий может привести плохое состояние российской экономики. На это указывают, по его словам, последние заявления российского диктатора Владимира Путина и известных пропутинских экономистов. Также, подчеркнул он, об экономических проблемах в РФ свидетельствует остановка экспорта бензина, дефицит воды в Донецке и тому подобное.

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