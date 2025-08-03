Мальчику исполнилось 4 года.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, блогерка и адвокатка Инна Мирошниченко трогательно обратилась к приемному сыну Марселю, которому накануне исполнилось 4 года.

"Когда я была маленькая, я мечтала изобрести лекарства, спасающие жизнь. Чтобы изменить этот мир к лучшему. Привет, Инна, которой 6. Тебе все удалось! Это лекарство - любовь. И ты действительно увидишь, как они спасают жизнь и делают невозможное. Марсель с нами уже больше половины своей жизни. И я не знаю больших жизнелюбов, чем он. Доверяет, испытывает, экспериментирует и выжимает максимум из каждого момента жизни", - написала она в своем Instagram, поделившись видео с сыном.

Инна призналась, что полюбила мальчика так, "как даже не знала, что умеет".

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"Действительно ли это тот же ребенок, который запускал программу самоуничтожения и медленно умирал, потому что не верил, что жизнь в этом мире стоит внимания? Тебя просто нужно было понять. Принять. Не подгонять под шаблоны. А признать твою уникальность. Ты неудобен, ты тот, кто разрушает стереотипы и строит коренным образом новый фундамент. Когда этот фундамент залит любовью, то из него прорастают самые крепкие стены, - добавила блогерка. - Пусть каждый ребенок, ожидающий родителей, повторит твою судьбу!".

При этом она выразила уверенность, что усыновление лечит не только сердце ребенка, но и сердца родителей.

Как известно, в 2018 году Инна родила дочь Мию. Позже у пары родился сын Марк. А во время полномасштабной войны супруги усыновили еще двоих детей - Марселя и Ангелину.

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