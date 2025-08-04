Власти не исключают возможности саботажа.

В румынском городе Куджир возник масштабный пожар на заводе по производству вооружения, размер ущерба может достигать 400 тысяч евро.

Как передает Radio România Actualități, во время пожара коробки с патронами взрывались одна за другой. Уничтожено не менее 150 тысяч патронов для пулеметов, еще 250 тысяч больше не пригодны для использования. В момент возгорания на заводе никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Огонь удалось потушить только через шесть часов. Спасатели не могли войти непосредственно в цех, поэтому использовали роботов-пожарных. Министр экономики Румынии Раду Мируца сообщил, что инцидент не повлияет на поставки в рамках уже заключенных контрактов. Он не исключает возможности саботажа:

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"Мне интересно узнать конкретно: что-то там вспыхнуло, это произошло извне, или это было самовозгорание? Я понимаю, что все варианты возможны, с меньшей или большей вероятностью подтверждения. Жду результатов специалистов из Национального института криминалистики".

Издание отмечает, что на этом заводе изготавливают оружие разных калибров, а также автоматические и полуавтоматические пистолеты. Предприятие было основано еще в 1799 году и сначала носило название "Завод железа и стали".

Диверсии в странах НАТО

Как сообщал УНИАН, в начале года в Германии заявили о случаях диверсий против военных кораблей, несанкционированного проникновения на морские базы и попыток приблизиться к действующим военнослужащим.

В результате таких актов саботажа было повреждено более чем одно военное судно. Военные зафиксировали инциденты вторжения на военно-морские базы с суши и моря.

А недавно в Великобритании суд признал группу мужчин виновными в поджоге имущества компании, которая обеспечивала Украину спутниковым оборудованием Starlink. Следствие установило, что они действовали по указанию российской частной военной компании "Вагнер".

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