Сроки перехода на новую форму пока неизвестны.

Вооруженные силы Украины отказываются от камуфляжа ММ-14, который известен в народе как "пиксель". Вместо этого украинские военные будут носить новую форму, пишет Militarnyi.

На сайте "Партнер МОУ" сообщили, что Центральным управлением развития материального обеспечения был утвержден маскировочный рисунок "ММ-25". Он будет использоваться в изготовлении предметов вещевого имущества для украинских военных.

В Telegram-канале First Division отметили, что "ММ-25" является почти полной копией MultiCam, который разработан американской компанией Crye Precision совместно с Исследовательским центром солдатского снаряжения армии США. Американские военные используют его с 2002 года.

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Сроки перехода на новую форму пока неизвестны. Также неизвестно, когда военные получат первые комплекты.

Зеленский назначил командующего Воздушными силами ВСУ - что известно

Напомним, что 3 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО должны развиваться комплексно и в эффективном взаимодействии.

Ранее Кривоножко был временным исполняющим обязанности командующего Воздушными силами. Также он с 2006 по 2008 год служил командиром 114 бригады тактической авиации.

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