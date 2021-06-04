Страны ЕС обязаны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любым самолетам авиаперевозчиков Беларуси.

Совет Европейского союза решил усилить существующие ограничительные меры в отношении Беларуси и вводит запрет на пролет в воздушном пространстве союза, а также на доступ к аэропортам ЕС для белорусских перевозчиков всех видов.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Европейская служба внешних связей.

"Страны-члены ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любым самолетам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшнее решение Совета является продолжением выводов от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили "незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, поставившую под угрозу безопасность полетов".

В выводах также осуждалось задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги и содержался призыв к Совету принять необходимые меры, включая новые санкции и расширение списка физических и юридических лиц под санкциями.

Посадка самолета Ryanair в Минске

На днях дипломатические источники сообщали, что Европейский союз готовит санкции в отношении государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации.

Читайте также"Признание" вины и "уважение" к Лукашенко: вышло "интервью" Протасевича белорусскому каналу (видео)В частности, ожидалось, что уже 4 июня в ЕС могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории союза самолетов белорусских авиакомпаний.

Ограничительные меры связаны с недавним инцидентом в аэропорту Минска. 23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в столице после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Позже Верховная Рада призвала белорусские власти немедленно освободить журналиста и активиста, а также всех политических заключенных.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявлял, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова