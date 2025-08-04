Это удается только очень внимательным людям.

Иногда самые большие загадки прячутся там, где мы даже не думаем их искать. А бывает - смотришь, и вроде бы все на месте, но чувствуешь, что что-то здесь не так.

Перед вами - бесконечное желтое море из десятков подсолнухов: они отличаются размером, формой и оттенками лепестков. В этой желтой, теплой и живой волне притаился незваный гость - кроссовок, который мастерски замаскировался под цветы.

Ваша задача - найти его за 9 секунд, иначе он так и останется частью этого цветочного полотна. Советуем следить за временем с помощью таймера.

Видео дня

Подсказка: кроссовок тоже желтый, поэтому рассчитывать на контраст цветов не стоит.

Правильный ответ

Удалось ли вам справиться с этой задачей вовремя?

Головоломки и фотоиллюзии

Иллюзии заставляют нас видеть то, чего на самом деле нет, или интерпретировать картинку другим образом. Это впечатляет, ведь мы чувствуем, что "разоблачили" собственный разум.

Предлагаем вам пройти еще один тест на проверку внимательности и остроты зрения - попробуйте отыскать среди десятков разных букв слово "книга". На поиски дается всего 9 секунд.

Также попробуйте найти в куче черных цифр число 683. Уверены, что вам удастся сделать это в установленное время!

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