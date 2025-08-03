Вулкану Крашенинникова присвоен оранжевый код авиационной опасности.

На российском полуострове Камчатка начал извергаться вулкан Крашенинникова. Произошел выброс пепла на высоту до 3-4 километров над уровнем моря. Об этом пишет Deutsche Welle.

По данным Главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю, шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

Журналисты добавили, что вулкану Крашенинникова присвоен оранжевый код авиационной опасности, что означает повышенную угрозу для полетов в этом районе.

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В Telegram-канале ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" поделились, что последнее извержение вулкана Крашенинникова произошло примерно в 1463 году и с тех пор новых извержений не было. В 1963 году в кратере среднего северного конуса были зарегистрированы следы фумарольной активности.

Директор "Института вулканологии и сейсмологии" Алексей Озеров в разговоре с журналистами заявил, что есть прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением, которое стало сильнейшим для региона с 1952 года, и активизацией вулканов. Он уточнил, что первым 2 августа активизировался вулкан Авачинский, а затем на землетрясение отреагировала Ключевская Сопка.

По его словам, уже 3 августа активизировался вулкан Крашенинникова. Извержение началось из вершинного кратера.

Землетрясение и цунами на Камчатке - что известно

Напомним, что 30 июля на российском полуострове Камчатка произошло сильное землетрясение, которое затронуло закрытый город, где базируются российские атомные подлодки. Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от Авачинской бухты.

Кроме того,землетрясение вызвало цунами высотой 4 метра и стало причиной эвакуации по всему Тихому океану. Неглубокое землетрясение повредило здания и ранило несколько человек.

В The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки писали, что землетрясение и цунами могли повредить атомные субмарины РФ. Тем не менее, масштаб российских потерь пока оценить трудно.

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