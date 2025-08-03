Если бы у россиян была бы возможность бить "Орешником", то они это бы сделали, считает эксперт.

Запугивание россиянами мира, в том числе ядерным оружием, заставляет президента США Дональда Трампа на это реагировать, так как это пугает граждан его страны. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман в эфире "Радио NV".

"Во всех разговорах россиян блефа на 99%, но они начинают пугать и граждан США, демонстрируя, что они не "в домике", поэтому Трампу приходится сейчас занимать позицию, что больше надо помогать Украине, чтобы обескровить Россию и усилить собственную безопасность", - подчеркнул он, комментируя заявление Трампа, который в ответ на угрозы экс-президента США Дмитрия Медведева о возможности применения ядерного оружия, сказал о перемещении двух подводных лодок ближе к границам РФ.

Эксперт отмечает, что одним из блефов россиян является вероятная российская баллистическая ракета "Орешник". Он считает эти заявления пустыми, потому что россияне так пытаются найти оправдание, почему они не победили Украину.

Видео дня

"Если бы не помощь Китая, то Россия бы давно накрылась и все их возможности на линии фронта. Об этом не говорит только ленивый и только глупый этого не видит. Россияне на сегодня очень зависимы от Северной Кореи, от Китая. Разговоры о том, что у них есть супероружие - это продолжение давления. Хотя на нас давить это смешно", - подчеркнул Гетьман.

Он со скепсисом воспринимает заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух подводных лодок ближе к границам РФ.

"Перемещение двух подводных лодок ближе к России? Это вершина пирамиды США, потому что на Трампа очень влияют сенаторы, конгрессмены, граждане США. Он не может делать все, что ему заблагорассудится, потому что даже Путину приходится обращать внимание на людей, которые могут психонуть и выйти на улицы", - отмечает Гетьман.

По его словам, поэтому и у Трампа меняется риторика, потому что среди американцев есть страх относительно действий РФ, а отсюда и его позиция и соответствующие заявления.

Зачем Трамп отправил субмарины к берегам России

Как сообщал УНИАН, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что решение президента США Дональда Трампа отправить подводные ракетоносцы поближе к России не было реакцией на голословные угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева, а это сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, который все никак не хочет прекращать агрессию против Украины.

Он отметил, что бывший президент РФ достаточно регулярно озвучивает "какую-то провокационную чушь", поэтому мировое сообщество давно перестало обращать на него внимание. По мнению Федоренко, за Медведевым закреплена роль "царского шута", поэтому реальных причин реагировать на его заявления у Трампа на самом деле не было.

Вас также могут заинтересовать новости: