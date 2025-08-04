Когда птица-секретарь замечает цель, она наносит молниеносные удары, используя свои мощные ноги.

Хищные птицы обычно имеют острые клювы, когтистые лапы и охотятся с воздуха. Тем не менее не все они соответствуют этому описанию.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о птице-секретаре. Он подчеркнул, что это уникальная птица.

Длина птицы-секретаря в среднем составляет от 125 до 155 см, а масса - почти 4 кг. Биолог отметил, что она больше похожа на журавля, чем на типичного хищника, но является родственником орлов и ястребов.

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Трэверс поделился, что птица-секретарь является единственной хищной птицей, которая охотится в основном пешком. Она затаптывает свою добычу до смерти.

Обычно эта птица питается змеями, в том числе ядовитыми. Она также охотится на ящериц, грызунов, мелких птиц и даже насекомых, добавил эксперт.

Трэверс подчеркнул, что когда птица-секретарь замечает цель, она наносит молниеносные удары, используя свои мощные ноги, чтобы оглушить или убить добычу. Ее удары не только быстры, но и чрезвычайно сильны.

В исследовании, опубликованном в 2016 году в журнале Current Biology, ученые обучили птицу-секретаря наносить удары по резиновой змее. Исследователи выяснили, что сила ее ударов составила 195 ньютонов, что примерно в пять раз превышает ее вес.

Биолог рассказал, что ноги птицы-секретаря длинные и сильные. Они покрыты прочной чешуей, которая помогает защищаться от укусов змей. У этой птицы не такие острые и изогнутые когти, как у ястреба, но они позволяют схватить добычу.

Более того, птица-секретарь редко летает во время активного поиска пищи. Чаще всего она поднимается в небо для того, чтобы устроиться на ночлег на деревьях.

Кроме того, биолог поделился, что птицы-секретари обычно живут одиночно или парами. Они охотятся днем и ночью, после чего возвращаются в свои гнезда на верхушках деревьев.

Также птица-секретарь, как и многие другие хищные птицы, страдает из-за деятельности людей. Из-за сельского хозяйства эти птицы теряют свою естественную среду обитания, а в последние годы их популяция сократилась. Биолог отметил, что в настоящее время птица-секретарь занесена в список исчезающих видов МСОП.

Что известно о самой быстрой птице в мире

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказали о сапсане. Он чаще всего питается мелкими и средними птицами.

Сапсан способен развивать скорость свыше 320 км/ч во время пикирования. Кроме того, эта птица гнездится на всех континентах, кроме Антарктиды.

Самки сапсана обычно тяжелее самцов. Они весят в пределах 910-1500 г, в то время как вес самцов не превышает 750 г.

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