Кремль выстраивает внутреннюю экосистему цензурируемых российских альтернатив западным технологическим продуктам.

В России наращивают усилия по ограничению свободы в интернете. Власти страны предпринимают новые шаги на пути к более жесткому государственному контролю над операторами и пользователями, пишет The New York Times.

Что задумали в Кремле

Отмечается, что власти пресекают попытки россиян использовать обходные пути для доступа к зарубежным сервисам и запрещенному контенту, в том числе посредством законов, подписанных на прошлой неделе кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Более того, в РФ препятствуют работе сервисов американских технологических компаний, таких как YouTube, которыми россияне пользуются уже много лет.

В это же время Кремль выстраивает внутреннюю экосистему легко отслеживаемых и цензурируемых российских альтернатив западным технологическим продуктам, подчеркнули в издании. Одним из таких сервисов является государственный мессенджер MAX, который, согласно закону, будет предустановлен на всех новых смартфонах, продаваемых в России уже со следующего месяца.

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Эксперты рассказали журналистам, что идея российских властей заключается в том, чтобы переместить как можно больше своих граждан из открытого интернета, где доминируют продукты западных технологических гигантов, в цензурированную онлайн-экосистему. Там они будут использовать продукты преимущественно под надзором и влиянием государства.

"Цель здесь - абсолютный контроль", - сказала в разговоре с журналистами исследователь Human Rights Watch Анастасия Крупе, написавшая доклад об ограничении интернет-свобод в России.

По ее словам, Кремль хочет контролировать не только информацию, доступную в интернете, но и то, где и как проходит интернет-трафик. Она объяснила, что власти РФ хотят, чтобы местный интернет мог функционировать изолированно, прямо как в Китае.

В издании напомнили, что Путин и его администрация продвигали концепцию "суверенного" интернета и ранее. Тем не менее именно после полномасштабного вторжения в Украину власти страны ускорили реализацию этого плана.

В РФ запретили сервисы компании Meta (Facebook и Instagram) и X (Twitter) назвав их "экстремистскими", добавили в издании. С появлением MAX, власти дали понять, что хотят полностью "изгнать" из российского интернета иностранные мессенджеры, включая WhatsApp, принадлежащий компании Meta, а также Telegram.

Главный инструмент контроля за пользователями

В издании уверены, что российские власти хотят создать собственный аналог китайского WeChat. Это приложение позволяет пользователям обмениваться сообщениями, делиться различными постами, оплачивать счета за коммунальные услуги, бронировать билеты на поезд, совершать платежи за товары и услуги, а также подавать заявления на получение свидетельства о браке. Более того, этот сервис имеет цензуру, а власти Китая следят за пользователями.

Именно российский мессенджер MAX может стать аналогом китайского WeChat. В этот сервис уже планируют интегрировать государственные услуги, а местные власти не только тестируют его использование в школах, но и обязывают учителей использовать приложение для общения с учениками и родителями.

"Для достижения своей цели россиянам нужно сделать это приложение настолько неотъемлемой частью повседневной жизни людей, чтобы избежать его стало невозможно. Весь смысл этого в том же, почему Китай использует WeChat - чем больше информации вы сможете собрать о своих гражданах, тем лучше", - объяснил аналитик Немецкого совета по внешней политике Филипп Дитрих.

В издании подчеркнули, что попытка контролировать и следить за гражданами России с помощью мессенджера MAX будет зависеть от того, насколько хорошо он работает.

Масштабный сбой интернета в России - что известно

Напомним, что 8 июля на территории России зарегистрирован самый масштабный сбой в работе интернета. Проблемы возникли у десятков тысяч российских пользователей.

В тот день больше всего жалоб поступил от пользователей из Санкт-Петербурга. В частности, наблюдался сбой в работе некоторых операторов связи.

Из-за масштабного сбоя россияне не могли воспользоваться различными интернет-сервисами, включая приложения для вызова такси.

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