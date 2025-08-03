Лидер этого рейтинга имеет комфортную подвеску и высокие показатели безопасности.

Автомобили Volkswagen популярны в большом количестве стран мира, в том числе и в Украине, где модели этого бренда регулярно входят в десятку лидеров рынка. Немецкий производитель выпускает огромное количество автомобилей в различных сегментах.

В What Car? определили 10 лучших моделей Volkswagen с пробегом. Эксперты объяснили, чем лидер этого рейтинга превосходит своих конкурентов.

ТОП-10 лучших автомобилей Volkswagen с пробегом:

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Volkswagen T-Roc Volkswagen Polo Volkswagen T-Cross Volkswagen Taigo Volkswagen Arteon Volkswagen Tiguan Volkswagen Golf Volkswagen ID.3 Volkswagen Up Volkswagen Passat Estate

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc признали лучшей моделью бренда с пробегом. По словам экспертов, этому автомобилю есть что предложить покупателям.

В издании поделились, что у Volkswagen T-Roc комфортная подвеска и высокие показатели безопасности. Также эта модель предлагает вместительный багажник по меркам своего класса.

Эксперты напомнили, что Volkswagen T-Roc основан на модели Golf, которая очень популярна в европейских странах и является одним из важнейших автомобилей в истории бренда. В издании рекомендуют выбрать кроссовер с 1,0-литровым бензиновым двигателем, так как он обеспечивает низкий расход топлива и работает тихо.

Новые автомобили Volkswagen

Напомним, что ранее компания Volkswagen представила обновленный электромобиль ID.3. Китайская версия модели получила литий-железо-фосфатную батарею, а также улучшенный интерьер. Запас хода составляет до 451 км.

Кроме того, в марте Volkswagen презентовала новый компактный кроссовер Tera. Модель выпускают на заводе в Таубате, Бразилия. Главными плюсами кроссовера стали стильный дизайн и бюджетный ценник.

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