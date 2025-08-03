Вторичные санкции являются чрезвычайно мощным инструментом, и в истории есть доказательства этому, пишет издание.

Если Китай поверит, что президент США Дональд Трамп не отступит от своего намерения применять экономические рычаги, чтобы вынудить Кремль к уступкам в войне против Украины, а также если Соединенные Штаты одновременно усилят военную поддержку Украины, это может стать переломным моментом в давлении на Россию. Об этом говорится в статье The Washington Post.

То, что в ответ на "бряцание ядерным оружием" экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым Трамп объявил о передислокации двух атомных подводных лодок, считает издание, уже является демонстрацией силы и приобретает дополнительный вес, ведь ранее президента США часто обвиняли в чрезмерно мягком отношении к Кремлю. Теперь же, отмечается, он показывает: "играй дальше - и узнаешь последствия".

В материале говорится, что Трамп, введя импортный налог на индийские товары в качестве наказания за продолжение закупок российской нефти, наконец сделал шаги, на которые не решались его предшественники Джо Байден и Барак Обама из-за страха перед эскалацией и экономическими последствиями, и сейчас у Трампа есть возможность использовать аналогичную стратегию в отношении Китая.

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WP пишет, что пошлины в отношении Индии заставили индийские государственные нефтеперерабатывающие компании приостановить закупки, хотя официально правительство этой страны отрицает изменение политики.

Поэтому, отмечается, вторичные санкции являются чрезвычайно мощным инструментом. Они в свое время помогли заставить Иран сесть за стол переговоров по ядерной сделке (которую, кстати, сам Трамп во время своего первого срока позже отменил), а также значительно ослабили режим Башара Асада в Сирии.

В то же время в отношении Китая подход Трампа значительно осторожнее, отметило издание, ведь он стремится заключить с этой страной масштабное торговое соглашение. Чтобы не раздражать Пекин, глава Белого дома даже запретил президенту Тайваня посещать Соединенные Штаты. Он также намерен встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

Однако, напомнило WP, по словам министра финансов США Скотта Бессента, во время недавних переговоров в Стокгольме китайцев четко предупредили: если они и дальше будут покупать российскую нефть, на их товары могут наложить пошлины до 100%.

Конечно, санкции против Китая могут сорвать торговую сделку и спровоцировать ответные меры - например, очередное эмбарго на критически важные редкоземельные металлы, что угрожает глобальной экономике и может вызвать рецессию в США. Но, отмечается, Трамп имеет лучшие, чем Байден, отношения с Саудовской Аравией и другими арабскими нефтяными державами, которые потенциально могут компенсировать потерю российской нефти, если Китай прекратит ее закупку.

Пока нет признаков, что Китай собирается уступить Трампу, пишет издание, но ситуация может измениться, если Пекин поверит, что Трамп не отступится от своих намерений, в одним из способов подтвердить серьезность намерений является увеличение поставок оружия Украине.

"В конце концов, экономические связи Китая с США гораздо ценнее, чем его дружба с Россией", - подытожило WP.

Трамп надавил на Индию

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп пригрозил наказать Индию за высокие пошлины и торговлю с Россией. Он пообещал с 1 августа ввести пошлины в размере 25% для этой страны и отметил, что добавит дополнительный штраф за закупки энергоносителей у РФ. Издание Bloomberg писало, что "эти пошлины разрушают надежды Нью-Дели на преференциальный режим в отношении своих региональных партнеров".

Через несколько дней Трамп заявил, что якобы Индия прекращает закупать нефть у России. Он подчеркнул, что точно неизвестно, так ли это на самом деле, мол, он такое слышал.

Однако 3 августа Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Индия не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам прекращать закупку российской нефти, несмотря на публичные угрозы санкциями со стороны Трампа. Собеседники отметили, что решение о прекращении импорта нефти из России не принято, и по-прежнему государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы имеют право покупать нефть из любых источников.

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