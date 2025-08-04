Захватчицу сняли с дрона.

Украинские нацгвардейцы впервые увидели на Покровском направлении женщину-штурмовичку из захватнической армии Российской Федерации.

Как сообщается в Telegram-канале 3 бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана, это свидетельствует о том, что российское командование начало бросать на штурм Покровского направления женщин. На опубликованном видео можно увидеть, как она пытается убежать от дрона:

"За время активных боев мы видели много - "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Впрочем, женщину - впервые. Дроны "Спартана" не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, - враг, который будет уничтожен".

Женщины в российской армии

Напомним, в марте 2023 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в полномасштабной войне против Украины участвуют 1 100 россиянок.

Видео дня

Вскоре стало известно, что батальон "Борз" подконтрольной российскому минобороны частной военной компании "Редут" начал набор женщин на боевые специальности для отправки на линию фронта.

Также появлялись сообщения о вербовке заключенных женщин в боевые формирования - как снайперов, медиков или операторов дронов.

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