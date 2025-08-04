Украинские нацгвардейцы впервые увидели на Покровском направлении женщину-штурмовичку из захватнической армии Российской Федерации.
Как сообщается в Telegram-канале 3 бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана, это свидетельствует о том, что российское командование начало бросать на штурм Покровского направления женщин. На опубликованном видео можно увидеть, как она пытается убежать от дрона:
"За время активных боев мы видели много - "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Впрочем, женщину - впервые. Дроны "Спартана" не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, - враг, который будет уничтожен".
Женщины в российской армии
Напомним, в марте 2023 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в полномасштабной войне против Украины участвуют 1 100 россиянок.
Вскоре стало известно, что батальон "Борз" подконтрольной российскому минобороны частной военной компании "Редут" начал набор женщин на боевые специальности для отправки на линию фронта.
Также появлялись сообщения о вербовке заключенных женщин в боевые формирования - как снайперов, медиков или операторов дронов.