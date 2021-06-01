Также Лукашенко утверждает, что страны Запада пытаются ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Александр Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза.

Об этом пишет издание sb.by.

Он заявил, что "европейцы не будут стрелять себе в ногу".

"Им нет необходимости стрелять себе в ногу. Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уже тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией. А с Россией, они понимают, что лучше не иметь дело", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко утверждает, что страны Запада пытаются ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси. Это касается и угрозы санкций в отношении газового транзита по трубе "Ямал - Европа2".

Скандал вокруг посадки самолета Ryanair в Беларуси

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки силовики задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

После этого инцидента многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью, в том числе и Украина с 26 мая.

Также страны G7 и ЕС заявили о намерении ввести санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета и ареста Протасевича.

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Автор: Олег Давыгора