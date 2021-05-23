Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевича задержали.

В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете.

Как сообщает Onliner со ссылкой на пресс-службу аэропорта, пилоты подали сообщение о минировании. На месте работали саперы, проводились все необходимые мероприятия. Пассажиры покинули самолет и проходили повторный досмотр. Сообщение о минировании в итоге не подтвердилось.

Очевидцы говорят о большом количестве спецтехники. На фото и видео видны около десятка пожарных машин.

Издание "Наша Нiва" сообщило, что на борту севшего самолета находился Роман Протасевич - бывший главным редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

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Белорусские власти объявили Протасевича в международный розыск и включили в "список террористов". Из-за опасений за свою безопасность он покинул страну.

Советник Светланы Тихановской Франак Вечерко подтвердил Onliner эту информацию. Сообщали, что Протасевич задержан.

Позже информацию о задержании Протасевича подтвердили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Также об этом сообщила сама NEXTA.

"Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали. Перед вылетом он сообщил, что заметил за собой слежку. В Беларуси Роману грозит смертная казнь", - говорится в сообщении.

Как уточняет TUT.by, бывший редактор NEXTA проходит обвиняемым по трем статьям:

ч. 3 ст. 130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Однако ни по одно из этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания.

Telegram-канал "Пул Первого" пишет, что изначально поступила информация о заминировании самолета, Минск попросили принять борт, и Лукашенко "дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать". Также, по информации канала, по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова также рассказала, что самолет приземлился из-за сообщения о минировании.

"Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно. На данный момент сообщение о минировании пока не подтвердилось. В аэропорту работают саперы, пассажиры проходят повторный досмотр", - цитирует ее "МЛЫН.BY".

Литовское издание Delfi.lt со ссылкой на отдел коммуникаций Литовского международного аэропорта также подтверждает, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж принял решение посадить его в Минске.

"Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет", - рассказала изданию руководитель отдела Лина Бейшене.

В МИД Литвы говорят, что в настоящее время ведется работа с посольством, а официальной информации о том, почему самолету пришлось сесть в Минске, у них нет.

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Автор: Катерина Комолова