Народные депутаты приняли заявление по инциденту с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Верховная Рада Украины призывает белорусские власти немедленно освободить журналиста и активиста Романа Протасевича и всех политических заключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении Верховной Рады по поводу инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. За документ проголосовали 280 народных депутатов.

В заявлении отмечается, что 23 мая 2021 года пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден с привлечением белорусского военного истребителя совершить посадку в аэропорту "Минск".

Напоминается, что гражданский самолет перевозил более 120 пассажиров. На его борту находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Протасевич, который вместе со своей партнершей, гражданкой России Софией Сапегой был снят с самолета и задержан белорусскими правоохранительными органами.

Читайте такжеЗеленский назвал "союзное государство" РФ и Беларуси угрозой для УкраиныВ документе отмечается, что парламент Украины решительно осуждает действия властей Республики Беларусь по принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair и задержанию Протасевича, что является «очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, на свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси».

Парламент Украины призывает белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить произвол и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей граждан Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

В заявлении говорится, что Международная организация гражданской авиации должна безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Также Верховная Рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в частности по прекращению воздушных сообщений с Республикой Беларусь.

Верховная Рада поддержала действия правительства Украины, которое ввело запрет на авиаперевозки между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая 2021 года и усилило «воздушные санкции» против белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года.

Во время обсуждения вопроса многие оппозиционные депутаты отмечали, что это заявление является «беззубым» и очень мягким, но подчеркнули, что поддержат его.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Читайте такжеЕС введет санкции против "Белавиа" и белорусских чиновников - СМИОднако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского Союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Надя Пришляк