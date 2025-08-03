'Прощание с Донбассом': украинцы, потерявшие дом, боятся 'быстрого мира' Трампа, - WP

Жители Донбасса, которые сбежали от войны, не доверяют обещаниям - для них это означает потерю дома, а не возвращение к жизни.

Несмотря на попытки Дональда Трампа прекратить войну, для многих украинцев - особенно тех, кто потерял дом из-за российского вторжения - это звучит как очередной политический блеф, пишет The Washington Post.

Семь месяцев подряд Трамп заявляет о своем намерении завершить войну в Украине, однако в самой стране его инициативы воспринимают с глубоким недоверием. Украинцы, которые были вынуждены покинуть оккупированные территории. Они слишком хорошо знают, что означает "мир", заключенный на чужих условиях.

Еще до полномасштабного вторжения России в 2022 году жизнь в прифронтовых городах превратилась в ежедневную борьбу за выживание. Обстрелы, заминированные дороги, разрушенная инфраструктура и постоянная опасность - это реальность, в которой десятки тысяч людей жили еще с 2014 года. Среди них - Родион и Елена Лебедевы, которые остались в поселке Опытное, когда большинство их соседей выехали. Супруги решили остаться, чтобы не бросать пожилых жителей на произвол судьбы.

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Но в 2022-м война изменила все. Елена получила тяжелое ранение, когда осколок снаряда едва не задел ее спинной мозг. Семье пришлось покинуть дом навсегда. Теперь они живут в Кривом Роге - городе, который также регулярно атакует Россия. Война, которую обещают остановить за "24 часа", уже забрала у них дом, здоровье и чувство безопасности.

Война - вся жизнь

Мирослава Гриник родилась в год, когда началась война - в 2014-м. Ее детство прошло в Авдеевке под грохот обстрелов, а играть во дворе приходилось рядом с военными позициями. Ее семья приспособилась к жизни в военной зоне: научились ходить рыбачить по безопасным маршрутам и жить с мыслью, что "сегодня не упадет снаряд".

2022 год стер иллюзию контроля. Когда взрывы стали невыносимыми, мать Мирославы - Ольга - схватила детей и убежала на первом же эвакуационном автобусе. Их дом остался на линии фронта, а семья - разделена. Отец ушел на войну, как и многие другие мужчины из Донбасса. Вернуться к старой жизни они не могут, потому что ее уже не существует.

Похожая история - у Елены Дьячковой и ее мужа Александра, которые более восьми лет держались за свое жилье в Авдеевке. Их дом несколько раз был поврежден, но каждый раз супруги ремонтировали его, надеясь на мир. Даже цветочные горшки расставляли так, чтобы закрывать следы от осколков на фасаде.

После вторжения Елене пришлось уехать в Польшу с дочерью и внуком. Александр остался, но позже таки выехал в Синельниково, когда жить в Авдеевке стало невозможно. Теперь семья живет в центре для переселенцев под Киевом. Елена говорит: даже когда звучит воздушная тревога, она все равно чувствует себя ближе к дому - потому что ее родные рядом.

Украинцы, которые потеряли дом, не верят в обещания. Потому что уже однажды мир о них забыл. И теперь они боятся, что это произойдет снова.

Ультиматум Трампа - что обещает Трамп

УНИАН сообщал, что Дональд Трамп дал Кремлю 10 дней на достижение мирного прекращения войны против Украины. Если этого не произойдет до 8 августа, то Соединенные Штаты Америки введут масштабные санкции.

Зато Путин заявил, что Москва "готова подождать", если Киев не готов к переговорам.

Между тем Россия не будет прекращать войну против Украины даже после завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа, назначенного на 8 августа, считает военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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