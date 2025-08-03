На Херсонщине в результате российских обстрелов в течение суток два человека погибли и 11 ранены.

Российские военные снова атаковали Херсон из авиации, предварительно, зафиксировано попадание в районе моста.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин. Он отметил, что информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

Как добавили в Херсонской городской военной администрации, в связи с повторными атаками и активностью БПЛА движение транспорта через мост ограничено.

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Удары по Херсону

Вчера, 2 августа, на Корабельный район Херсона российскими военными были сброшены две управляемые авиабомбы, которыми поврежден автомобильный мост.

В Национальной полиции сообщили, что в течение суток на Херсонщине в результате российских обстрелов два человека погибли и 11 ранены. Среди пострадавших есть сотрудники полиции. В сообщении сказано, что в результате артиллерийского обстрела ранены двое сотрудников полиции - 61-летний госслужащий получил минно-взрывную травму и контузию, а 44-летний старший сержант полиции - акубаротравму.

2 августа власти Херсонской области призвали жителей микрорайона Корабел к эвакуации на фоне российского удара по мосту в Херсоне.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отмечал, что из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, в результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Он отметил, что будет сложно завезти продовольствие и прочее.

К тому же, в результате российского удара был поврежден газопровод. Соответственно, некоторое время этот микрорайон будет без газа.

Он призвал людей эвакуироваться в другие районы Херсона, чтобы там получить всю необходимую помощь.

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