До ввода основных экономических санкций под ограничения могут попасть несколько высокопоставленных лиц и компаний из авиационного сектора.

В связи с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске Европейский союз готовит санкции в отношении государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа" и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова трех дипломатических источников.

Отмечается, что это временная мера перед введением основных экономических ограничительных мер.

Правительства стран ЕС, охарактеризовавшие инцидент с самолетом как государственное пиратство, заявляют, что основные санкции нацелены на секторы, играющие центральную роль в экономике Беларуси. В частности, под ограничения могут попасть продажи облигаций, нефтяной сектор, калийные удобрения, крупный белорусский экспорт.

По словам дипломатов, до введения таких экономических мер Евросоюз, как ожидается, к 21 июня согласует предварительный сокращенный пакет санкций в отношении физических и двух юридических лиц.

"Все государства ЕС согласны с таким подходом", - сказал один из собеседников агентства в дипломатических кругах. Еще один дипломат заявил, что санкции станут "четким сигналом для Лукашенко об опасности и неприемлемости его действий".

При этом уже в пятницу, 4 июня, в ЕС могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории союза самолетов белорусских авиакомпаний.

Читайте такжеThe Atlantic: Беларусь законно посадила самолет Ryanair, и это еще хужеВеликобритания, больше не входящая в ЕС, уже приостановила действие разрешения на полеты для национального авиаперевозчика Беларуси "Белавиа". Ожидается, что ЕС сделает то же самое, заявили дипломаты.

По словам источников, кроме того, под предварительные санкции могут попасть высокопоставленные чиновники министерств обороны и транспорта Беларуси, гражданской авиации, военные из ВВС, кто-то из руководства минского аэропорта. Получить запрет на ведение бизнеса с ЕС и оказаться в черном списке, кроме "Белавиа", рискует также еще одно государственное предприятие из авиационного сектора.

Официальные лица ЕС пока что публично не комментируют продолжающуюся подготовку к санкциям.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукшашенко санкционные предложения для СНБО.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

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Перевод: Катерина Комолова