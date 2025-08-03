Генерал армии США рассказал, сколько еще будет воевать Путин

Уэсли Кларк сказал, что крайне сложно назвать дату, когда война может завершиться, и призвал продолжить давление на Путина.

Сценарии о конце войны в Украине - чрезвычайно сложный вопрос. Об этом генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк сказал в интервью Еѕргеѕо.

"Во Второй мировой войне Германия напала на Польшу в 1939 году, и война длилась шесть лет. Она завершилась лишь тогда, когда военный потенциал нацистской Германии был полностью уничтожен, а страна оккупирована", - напомнил он уроки истории, выразив перед тем восхищение силой и стойкостью украинского народа, который выдерживает эту войну, не имея четкого представления о ее завершении.

Генерал отметил, что не предусматривает развития событий, которое привело бы к оккупации России. Однако подчеркнул, что противостояние будет продолжаться, пока украинский народ будет сохранять мужество, волю и возможность сопротивляться. Но по его мнению, это сопротивление должно быть подкреплено значительно более жесткими экономическими мерами против России и ее союзников, чем есть сегодня.

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"Это должно сопровождаться значительным наращиванием оборонного производства на Западе и мобилизацией дополнительных сил НАТО. Путин будет продолжать эту войну до тех пор, пока будет считать, что способен победить. Это ключевой фактор, определяющий развитие каждого сценария", - сказал он.

Он подчеркнул, что пока Путин не будет убежден в неизбежности поражения, война не прекратится. А потому, сказал он, международное сообщество обязано послать Путину четкий и решительный сигнал о том, что Россия не достигнет успеха и будет вытеснена из Украины.

"Такой бескомпромиссный месседж должен прозвучать, чтобы остановить войну. Все сценарии сводятся к одному - намерениям и воле Путина", - добавил он.

По словам генерала, если президент США Дональд Трамп сможет мобилизовать дипломатическую силу, на которую он рассчитывает, то появиться реальная возможность завершить войну успешно. Он еще раз добавил, что надо убедить Путина в том, что война в Украине стала роковой авантюрой для России и его лично.

Больше прогнозов о завершении войны

Напомним, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев говорил, что эта война не сможет перерасти замороженным конфликтом, а завершится только поражением одной из сторон. Он выразил уверенность, что Украина сможет победить россиян на поле боя.

В то же время, военные предупреждают, что новому поколению украинцев надо привыкнуть к мысли, что россияне навсегда останутся врагом Украины и война с ними будет продолжаться всегда. Он говорит, что готовиться к жизни в войне надо еще со школы.

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