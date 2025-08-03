Главные проблемы американских ВМС сейчас сосредоточены в портовой инфраструктуре обслуживания.

На этой неделе президент США Дональд Трамп лихо пригрозил России военно-морским флотом в ответ на словесные провокации Дмитрия Медведева. Однако сегодняшние ВМФ США переживают далеко не лучшие времена и, вероятно, слабее, чем кажутся. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

"Судостроительная и судоремонтная промышленность давно жалуются на то, что нехватка опытного персонала приводит к ошибкам и задержкам. Ограниченная мощность сухих доков и старение оборудования также являются проблемами. Эти проблемы отражают недостаток инвестиций в государственные верфи после эпохи Холодной войны и более широкий упадок американской морской промышленности", - говорится в публикации.

Военно-морские эксперты обеспокоены тем, что американские верфи будут не в состоянии обеспечить качественный ремонт и тем более строительство новых кораблей во время большой войны в Азии, которая, очевидно, будет происходить преимущественно на море.

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Даже сейчас, в мирное для США время задержки с техническим обслуживанием кораблей создают проблемы военным, пишет WSJ. Например, недавно морская пехота США не смогла провести военно-морские учения по графику из-за плохого обслуживания десантных военных кораблей.

По словам представителей ВМС США, каждый третий ремонт или обслуживание надводных кораблей в прошлом году выбились из первоначального графика. И это еще хороший результат, потому что в целом в последние годы до двух третей таких работ было завершено с задержкой.

И это при том, что сегодня численный состав американского флота вдвое меньше, чем он был во время холодной войны: около 600 кораблей в конце 1980-х годов и лишь около 295 сейчас.

Корень проблемы эксперты видят в значительном сокращении оборонных программ в 1990-х годах, когда США вдвое сократили количество государственных верфей, которым поручено обслуживать атомные авианосцы и подводные лодки.

Четыре верфи, оставшиеся в государственной собственности, были созданы более века назад и изначально были предназначены для строительства судов на ветровых и паровых двигателях. Они до сих пор не были модернизированы как следует и страдают от старения инфраструктуры.

Отдельной проблемой является нехватка опытных работников. Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса, некоторые сварщики на верфях зарабатывают примерно столько же, сколько и работники фастфуда, поэтому неудивительно, что хорошие специалисты не хотят работать на верфях.

Армия США: последние новости

Как писал УНИАН, Пентагон планирует провести первое испытание новой системы противоракетной обороны "Золотой купол" в 2028 году. Поскольку это полностью игрушка Трампа, испытания хотят провести до окончания его президентских полномочий, которые истекают в январе 2029 года.

Также мы рассказывали, что ранее на этой неделе вблизи побережья Калифорнии разбился истребитель F-35C Lightning II. Известно, что пилот успел катапультироваться, но самолет стоимостью около 100 миллионов долларов был потерян.

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