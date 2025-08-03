Украина развивает ракетную программу. Она, в частности предусматривает создание мощнейшей украинской ракеты "Сапсан", также известной как "Гром" и "Гром-2".

Несмотря на жесткую позицию и дедлайны российскому диктатору Владимиру Путину, которую сейчас декларирует президент США Дональд Трамп, Украина видит непоследовательность в действиях США и ищет надежные источники поставок оружия в других местах. В том числе делает таким источником собственную быстрорастущую оружейную промышленность и в условиях максимальной секретности развивает ракетную программу, пишет британское издание The Independent.

Авторы статьи напомнили, что главным приоритетом Украины сейчас является создание собственных ракет, которые по своей разрушительной силе и дальности действия не будут уступать боевым дронам Shahed, крылатым ракетам и баллистическим ракетам, которые запускает РФ.

В частности, недавно Россия атаковала Павлоград на Днепропетровщине, в котором с советских времен расположены заводы по производству ракет. После атаки министерство обороны России заявило, что нанесло удар по объектам, которые производят компоненты для ракет и беспилотников.

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"Поскольку Россия усиливает атаки, несмотря на любые сроки, которые пытается установить Трамп, Киев ищет новые способы возмездия", - говорится в статье.

Напоминается, что Украина уже производит и использует серию ракетных систем - это "Нептун", "Паляница", "Пекло" и "Рута". По данным Киева, производство увеличилось в 8 раз между 2023 и 2024 годами, а на этот год запланирован еще больший рост. Зеленский заявил, что Украина намерена изготовить 3000 крылатых ракет и ракет для беспилотников в 2025 году.

По словам Зеленского, крылатая ракета R-360 "Нептун" с боеголовкой весом 150 кг была модифицирована для увеличения дальности полета.

"Однако "Нептуны" и другие украинские ракеты имеют взрывные боеголовки, которые составляют лишь долю - иногда десятую часть - от тех, что несут российские ракеты", - пишет газета.

Там отмечается, что украинские инженеры сосредотачиваются на разработке ракет большой дальности, аналогичных российским по способности нести полезную нагрузку. Одна из таких ракет называется "Барс", о ней на украинской выставке вооружений в апреле прошлого года говорил тогдашний министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Издание пишет, что смогло собрать об этой ракете лишь незначительную информацию. Известно, что это гибрид между БПЛА дальнего радиуса действия и крылатой ракетой. Ракета работает на турбореактивном двигателе, что обеспечивает большую скорость и дальность полета 700-800 км и может нести от 50 до 100 кг взрывчатки.

"Однако нельзя быть уверенными, что "Барс" является той ракетой, которая изменит ход игры и на которую Украина возлагает свои надежды. Грузоподъемность всего 100 кг придает ей гораздо меньшую силу удара, чем российским ракетам, которые часто имеют боеголовки весом в одну тонну", - добавляет газета.

В статье напомнили, что в прошлом году Владимир Зеленский намекнул на успешное испытание двигателя для баллистической ракеты. Военные эксперты предполагают, что это производная от оперативно-тактической ракетной системы "Сапсан", также известной как "Гром" и "Гром-2". Эта ракета была разработана в начале 2000-х годов, но разработка остановилась из-за проблем финансирования и отсутствием политической воли. Программа была возрождена после вторжения России в 2014 году в Крым и Донбасс.

Источник в оборонной промышленности Украины рассказал The Independent, что информация о разработке ракет, вероятно, является той тайной, которую в Украине строго охраняют. По словам источника, никто из чиновников не будет говорить на эту тему, а заявлять об этом может только президент Зеленский.

Советник министерства стратегических отраслей промышленности Юрий Сак рассказал изданию, что с момента первоначального вторжения России в 2014 году количество компаний, связанных с производством оружия, в Украине выросло до около 100 государственных предприятий оборонной промышленности и почти 700 частных компаний. По словам Сака, с производства одной гаубицы в месяц в 2022 году Украина нарастила производство до 15 гаубиц ежемесячно.

"Мы также производим в стране весь спектр беспилотных и робототехнических систем, наземных дронов, морских дронов, воздушных дронов, которые включают как разведывательные дроны, так и бомбардировщики, а также дроны с дальностью полета до 2000 км", - сказал Сак.

Но россияне знают, что Украина вкладывает огромные ресурсы в производство собственных ракет и другого оружия, и пытаются уничтожить все места, где, по их мнению, происходит разработка или производство этого оружия.

Больше новостей о ракетной программе Украины

Как писал УНИАН, когда Украина начнет масштабно использовать собственные баллистические ракеты, системы ПВО России не выдержат нагрузки и военные мощности врага превратятся в руины.

СМИ также не исключают, что местом разработки украинских ракет может быть "Южмаш" в Днепре. Возможно, именно поэтому РФ применила по этому заводу свое мощное оружие "Орешник". По мнению авторов издания The Times, это продемонстрировало настоящий страх российских властей - появление в Украине собственных баллистических ракет.

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