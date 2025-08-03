Последователи Ванги выдвинули несколько теорий, объясняющиъ ее пророческое послание на этот август.

На протяжении десятилетий легендарная болгарская провидица Ванга делала предсказания, которые сбылись. С наступлением августа мировая интрига вновь закручивается вокруг оставленных ею пугающих предсказаний.

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Как пишет The Economic Times, этот месяц имеет особое значение, поскольку в загадочных посланиях Ванги таятся намеки на потрясения, трансформации и неуловимые знаки надежды. Ученые, астрологи и энтузиасты уже бросились расшифровывать их смысл.

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Пророчество Бабы Ванги на август 2025 года под названием "Двойной огонь с неба и земли", содержит тревожную фразу: "Двойной огонь поднимется с неба и земли одновременно". Это утверждение, переданное устно и в рукописях, вызвало споры у специалистов.

В частности, некоторые интерпретируют "двойной огонь" как разрушительные лесные пожары в сочетании с небесными явлениями, возможно, падением метеорита или солнечной вспышкой. Другие связывают это с изменением климата, особенно с глобальным потепленем.

Еще одна строка с пророчества Ванги на август этого года, гласит: "Единая рука разломится надвое, и каждая пойдет своим путем". Политологи, заинтригованные историческими прогнозами Ванги, интерпретировали это как признак распада глобальных альянсов.

На фоне возобновившейся напряженности в мировой геополитике, включая внутренние разногласия в НАТО и Европейском союзе, эта фраза стала символом смены лояльности или роста национализма. Наблюдатели указывают на рост дипломатической напряженности в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии, предполагая, что август может стать поворотным месяцем как для примирения, так и для раскола.

В целом, многие утверждают, что эта фраза Бабы Ванги предвещает окончание глобальной сплоченности последних месяцев.

Одно из самых загадочных высказываний Ванги на этот период, предупреждает, что человечество может быть "ближе к знанию, которого оно не хотело". Эту фразу специалисты связали с достижениями в области искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и генной инженерии.

Это перекликается с дебатами об этических границах машинного обучения и контента, создаваемого ИИ. Некоторые видят в вещих словах Ванги предостережение: технологические открытия могут принести как просветление, так и опасность. Это согласовывается с другой вещей фразой прорицательницы: "То, что открыто, не может быть закрыто".

Возможно, самое обнадеживающее из ее предсказаний на этот месяц относится к "пробуждению" человеческого сознания. Считается, что Ванга сказала: "В августе люди откроют глаза по-другому, некоторые увидят больше, чем позволяют их глаза".

Сторонники этой интерпретации связывают это с ростом глобальной осведомленности о социальной справедливости, экологической ответственности и внутреннем благополучии.

Ранее УНИАН сообщал, что Баба Ванга сделала на 2025 год самое страшное предсказание и в чем была его суть.

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